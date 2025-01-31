De Gretchen a Bárbara Coelho: os famosos já confirmados no Carnaval de Vitória 2025

O Carnaval de Vitória promete ser um espetáculo em 2025. E como nos anos anteriores, o Sambão do Povo contará com a presença de diversas personalidades e famosos, tanto na avenida quanto nos camarotes. Entre os nomes confirmados estão a cantora Gretchen, a apresentadora Bárbara Coelho, a empresária Thalita Zampirolli e o cantor Thiago Soares.
Gretchen assumirá o posto de rainha de bateria da escola Independentes de Eucalipto na sexta-feira, dia 21. Conhecida como a "Rainha do Rebolado", Gretchen chega ao Carnaval capixaba trazendo sua energia contagiante e promete encantar o público com sua performance à frente da bateria da escola, do Grupo A.
Ainda na sexta-feira (21), quem vai abrilhantar o desfile da escola Império de Fátima é o coreógrafo Carlinhos de Jesus. Nas redes sociais, o dançarino agradeceu o convite da agremiação - que será a segunda a desfilar. "Muito obrigado pelo convite para o Carnaval de Vitória 2025. Estarei aí no Sambão do Povo, na segunda escola, com o enredo 'Arte Popular na Corte Imperial, do meu queria amigo Marcio Puluker. Vamos brincar esse carnaval", disse.
No sábado, a Unidos de Jucutuquara contará com a presença ilustre da apresentadora do Globo Esporte, Bárbara Coelho, que desfilará como destaque ao lado de seu amigo PP Show. Bárbara, que é natural do Espírito Santo, vem especialmente prestigiar a despedida do amigo do Carnaval de Vitória.
Já a empresária e influenciadora Thalita Zampirolli será a rainha de bateria da escola Chegou O Que Faltava, segunda escola do sábado (22). Thalita, que já possui experiência no Carnaval, promete trazer muito brilho e samba no pé para a avenida, representando com orgulho sua agremiação.
ATRAÇÕES NOS CAMAROTES
Além dos desfiles, o Carnaval de Vitória contará com atrações nos camarotes. Na sexta-feira, dia 21, o cantor Thiago Soares será a atração principal do camarote Na Vibes. O artista, que é um dos maiores compositores de pagode do país, promete animar os foliões com seus sucessos e carisma.
Ainda na sexta-feira (21), o grupo Jeito Moleque anima os intervalos dos desfiles no Camarote Vix. O grupo, que chega a Vitória com sua nova formação, também traz o melhor do pagode para o palco Repique Vix.
O Carnaval de Vitória é reconhecido por sua organização e pelo envolvimento de diversas personalidades que enriquecem ainda mais o evento. A presença desses famosos não só eleva o prestígio da festa, mas também atrai olhares de todo o país para a capital capixaba.
Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025
Grupo A — 21 de fevereiro
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
Grupo Especial — 22 de fevereiro
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
Grupo B — 23 de fevereiro
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá