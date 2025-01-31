De Gretchen a Bárbara Coelho: os famosos já confirmados no Carnaval de Vitória 2025

Bárbara Coelho e Gretchen vão desfilar no Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@barbarapcoelho/Globo/Alile Dara Onawale

Carnaval de Vitória promete ser um espetáculo em 2025. E como nos anos anteriores, o Sambão do Povo contará com a presença de diversas personalidades e famosos, tanto na avenida quanto nos camarotes. Entre os nomes confirmados estão a cantora Gretchen, a apresentadora Bárbara Coelho, a empresária Thalita Zampirolli e o cantor Thiago Soares.

Ainda na sexta-feira (21), quem vai abrilhantar o desfile da escola Império de Fátima é o coreógrafo Carlinhos de Jesus. Nas redes sociais, o dançarino agradeceu o convite da agremiação - que será a segunda a desfilar. "Muito obrigado pelo convite para o Carnaval de Vitória 2025. Estarei aí no Sambão do Povo, na segunda escola, com o enredo 'Arte Popular na Corte Imperial, do meu queria amigo Marcio Puluker. Vamos brincar esse carnaval", disse.

No sábado, a Unidos de Jucutuquara contará com a presença ilustre da apresentadora do Globo Esporte, Bárbara Coelho, que desfilará como destaque ao lado de seu amigo PP Show. Bárbara, que é natural do Espírito Santo, vem especialmente prestigiar a despedida do amigo do Carnaval de Vitória.

Bárbara Coelho Crédito: Reprodução @barbaracoelho

Já a empresária e influenciadora Thalita Zampirolli será a rainha de bateria da escola Chegou O Que Faltava, segunda escola do sábado (22). Thalita, que já possui experiência no Carnaval, promete trazer muito brilho e samba no pé para a avenida, representando com orgulho sua agremiação.

Capixaba Thalita Zampirolli deixou o cargo de rainha da Unidos de Padre Miguel Crédito: Reprodução/Instagram

ATRAÇÕES NOS CAMAROTES

Além dos desfiles, o Carnaval de Vitória contará com atrações nos camarotes. Na sexta-feira, dia 21, o cantor Thiago Soares será a atração principal do camarote Na Vibes. O artista, que é um dos maiores compositores de pagode do país, promete animar os foliões com seus sucessos e carisma.

Cantor e compositor Thiago Soares Crédito: @pkfilmes

Ainda na sexta-feira (21), o grupo Jeito Moleque anima os intervalos dos desfiles no Camarote Vix. O grupo, que chega a Vitória com sua nova formação, também traz o melhor do pagode para o palco Repique Vix.

O Carnaval de Vitória é reconhecido por sua organização e pelo envolvimento de diversas personalidades que enriquecem ainda mais o evento. A presença desses famosos não só eleva o prestígio da festa, mas também atrai olhares de todo o país para a capital capixaba.

Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A — 21 de fevereiro

Rosas de Ouro Império de Fátima Mocidade da Praia Independente de Eucalipto Andaraí Independentes de São Torquato Pega no Samba

Grupo Especial — 22 de fevereiro

Unidos de Jucutuquara Chegou o Que Faltava Unidos da Piedade Mocidade Unida da Glória (MUG) Novo Império Independente de Boa Vista Imperatriz do Forte

Grupo B — 23 de fevereiro