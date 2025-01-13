Conheça os integrantes da Família Real do Carnaval de Vitória 2025

Nova família real do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Brendha Zamprognio/LR Comunicação

nova corte real que irá brilhar na folia capixaba. O título de Rei Momo ficou com Vini Sayos, enquanto Luiza Monteiro foi coroada Rainha.

A alegria do Carnaval de Vitória já tem seus representantes oficiais para 2025. No último sábado (11), a quadra do Novo Império, em Vitória, foi palco da escolha da. O título de Rei Momo ficou com Vini Sayos, enquanto Luiza Monteiro foi coroada Rainha.

O grupo é completado por Thais Christine, como Primeira Princesa; Franciele Santos, como Segunda Princesa; e Scarlet Paz, eleita Rainha Trans. Os novos representantes foram escolhidos após um concurso, que contou com a participação de quatro candidatos ao posto de Rei Momo e 11 mulheres concorrendo aos títulos de rainha e princesas.

A avaliação foi feita por um júri composto por personalidades do carnaval capixaba, incluindo Gustavo Fernandes, diretor de comunicação da Liesge, e Rayane Rosa, rainha da Novo Império há dez anos. Os critérios de julgamento incluíram simpatia, samba no pé, alegria e o espírito carnavalesco, além de um desfile na passarela.

SONHOS REALIZADOS E REPRESENTATIVIDADE NO CARNAVAL

O título de Rei Momo conquistado por Vini Sayos, integrante da Novo Império, foi celebrado com muita emoção. Ele destacou que estar à frente da corte era um sonho antigo finalmente realizado. Já a Rainha eleita, Luiza Monteiro, da Unidos de Jucutuquara, se emocionou com o apoio da torcida da sua escola e do pai, que também já foi Rei Momo em edições anteriores.

As princesas escolhidas trouxeram ainda mais diversidade à corte. Thais Christine, da Chegou o Que Faltava, e Franciele Santos, da Pega no Samba, se destacaram pela simpatia e samba no pé. Outro momento marcante foi a coroação de Scarlet Paz, representante da Novo Império, como Rainha Trans, um título que reforça a representatividade na folia.

A nova corte terá a missão de animar a temporada de Carnaval , participando de ensaios, eventos técnicos e desfiles oficiais que acontecem entre os dias 21 e 23 de fevereiro, prometendo levar muita alegria e samba ao público.

Os vencedores receberão como prêmio os seguintes valores: Rei Momo (R$ 4.000), Rainha do Carnaval (R$ 4.000), 1ª Princesa (R$ 1.500) e 2ª Princesa (R$ 1.500).