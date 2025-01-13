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Corte do samba

Conheça os integrantes da Família Real do Carnaval de Vitória 2025

Avaliação foi feita por um júri composto por personalidades do carnaval capixaba, que analisaram simpatia, samba no pé, alegria e o espírito carnavalesco
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 12:21

Nova família real do Carnaval de Vitória 2025
Nova família real do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Brendha Zamprognio/LR Comunicação
A alegria do Carnaval de Vitória já tem seus representantes oficiais para 2025. No último sábado (11), a quadra do Novo Império, em Vitória, foi palco da escolha da nova corte real que irá brilhar na folia capixaba. O título de Rei Momo ficou com Vini Sayos, enquanto Luiza Monteiro foi coroada Rainha.
O grupo é completado por Thais Christine, como Primeira Princesa; Franciele Santos, como Segunda Princesa; e Scarlet Paz, eleita Rainha Trans. Os novos representantes foram escolhidos após um concurso, que contou com a participação de quatro candidatos ao posto de Rei Momo e 11 mulheres concorrendo aos títulos de rainha e princesas.
A avaliação foi feita por um júri composto por personalidades do carnaval capixaba, incluindo Gustavo Fernandes, diretor de comunicação da Liesge, e Rayane Rosa, rainha da Novo Império há dez anos. Os critérios de julgamento incluíram simpatia, samba no pé, alegria e o espírito carnavalesco, além de um desfile na passarela.

SONHOS REALIZADOS E REPRESENTATIVIDADE NO CARNAVAL

O título de Rei Momo conquistado por Vini Sayos, integrante da Novo Império, foi celebrado com muita emoção. Ele destacou que estar à frente da corte era um sonho antigo finalmente realizado. Já a Rainha eleita, Luiza Monteiro, da Unidos de Jucutuquara, se emocionou com o apoio da torcida da sua escola e do pai, que também já foi Rei Momo em edições anteriores.
As princesas escolhidas trouxeram ainda mais diversidade à corte. Thais Christine, da Chegou o Que Faltava, e Franciele Santos, da Pega no Samba, se destacaram pela simpatia e samba no pé. Outro momento marcante foi a coroação de Scarlet Paz, representante da Novo Império, como Rainha Trans, um título que reforça a representatividade na folia.
A nova corte terá a missão de animar a temporada de Carnaval, participando de ensaios, eventos técnicos e desfiles oficiais que acontecem entre os dias 21 e 23 de fevereiro, prometendo levar muita alegria e samba ao público.
Os vencedores receberão como prêmio os seguintes valores: Rei Momo (R$ 4.000), Rainha do Carnaval (R$ 4.000), 1ª Princesa (R$ 1.500) e 2ª Princesa (R$ 1.500).
O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, comemorou o sucesso da coroação. “A cada ano que passa mais capixabas se reúnem para prestigiar esse momento que é tão importante para o nosso carnaval”.

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