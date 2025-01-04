Carnaval de Vitória 2025: fantasias do Grupo Especial custam a partir de R$ 80

Os foliões que aguardam ansiosamente pelo Carnaval de Vitória 2025 já podem garantir suas fantasias para participar da festa no Sambão do Povo. Os desfiles do Grupo Especial, marcados para o dia 22 de fevereiro, já começaram a comercializar suas fantasias, permitindo que o público faça parte do brilho e da magia que tomarão conta da avenida.
Com a proximidade da data, as vendas devem se intensificar, atraindo tanto os amantes do samba quanto os turistas que buscam viver a experiência única do carnaval capixaba. Os valores das fantasias giram em torno de R$ 80 a R$ 300, havendo descontos para compras em grupo. Lembrando que esses preços são referentes apenas para as alas, sendo outros valores para destaques.
UNIDOS DE JUCUTUQUARA
Com o enredo “Pulsar da Vida”, a Unidos de Jucutuquara será a primeira escola a desfilar no dia 22. Nos destaques do Instagram da agremiação, é possível ver os desenhos das 20 alas que irão para a avenida em 2025. Os interessados poderão adquirir o traje carnavalesco pelo valor de R$ 250, podendo parcelar em até três vezes. Há descontos para a compra em grupo à vista. O telefone de contato é (27) 99975-0123.
CHEGOU O QUE FALTAVA
A Chegou o Que Faltava será a segunda escola a pisar no Sambão do Povo no sábado, 22 de fevereiro. Sediada no bairro de Goiabeiras, em Vitória, a instituição cultural e carnavalesca celebra 50 anos em 2025, prometendo trazer um desfile especial. A agremiação levará três carros alegóricos, um tripé e 1.400 componentes.
Sob o enredo “Da Lama sai muito barulho!, a escola irá homenagear à sua comunidade, à sua gente e aos seus saberes que emergem do manguezal, refletindo sobre a importância da memória e das tradições que moldam a identidade cultural da região. As fantasias para o desfile já estão disponíveis por R$ 250 cada. Grupos com cinco pessoas ou mais recebem 10% de desconto no valor total. O telefone de contato é (27) 99875-3669.
UNIDOS DA PIEDADE
A Unidos da Piedade será a terceira escola a desfilar no Sambão do Povo e traz como enredo "Ibeji". Para contar essa história, a escola planeja levar 21 alas para o desfile, havendo alas comerciais, no valor de R$ 150, e alas para moradores das comunidades que compõem o território da escola, sendo os bairros Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Centro, Santa Clara, Capixaba e adjacências. Essas fantasias serão comercializadas pelo valor simbólico de R$ 80, sendo necessário comprovar a residência.
Alas coreografadas terão o mesmo valor de R$ 80. Além disso, ainda há vagas para destaques de carro e para Ala de Passistas. Quem quiser saber mais sobre como contribuir com a escola e somar forças com a gente para construir esse carnaval, basta entrar em contato pelo Instagram da Unidos da Piedade para mais orientações. Telefones para contato: Maria Anita (27) 99774-5623, Marcela(27) 99875-0722, Mônica (27) 99607-5253 e Tânia (27) 99885-8287.
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)
A quarta escola a desfilar no Carnaval de Vitória é a Mocidade Unida da Glória (MUG). Com o enredo: “O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro”, a agremiação irá homenagear São Jorge. E para você não ficar de fora desta festa, já é possível garantir uma vaga para o desfile. As fantasias serão lançadas no dia 12 de janeiro, mas a escola está fazendo reservas em cada ala. O valor das fantasias varia entre R$ 250 e R$ 300, podendo ser parcelada em até 3 vezes no cartão. O telefone para contato é (27) 99976-6936 - Michele Spalenza.
NOVO IMPÉRIO
Na sequência da ordem dos desfiles do Grupo Especial, a Novo Império também dá início às vendas de fantasias para o Carnaval 2025. A escola, que terá como enredo "As Voltas Que a Vida Dá", promete emocionar o público com um espetáculo. Para garantir sua fantasia, os interessados podem entrar em contato com o comercial através do telefone (27) 98122-0214.
Os valores das fantasias variam entre R$ 200 (individual), R$ 180 (grupo com no mínimo 10 pessoas) e R$ 160 (ala fechada). Segundo o carnavalesco da escola, Osvaldo Garcia, a Novo Império vai abordar a vida noturna e boêmia de Vitória, interpretando-a como um elemento propiciador de histórias, folclore e cultura; e dará luz à importância da mesma no cotidiano e formação identitária da cidade.
BOA VISTA
Penúltima a entrar no Sambão do Povo no dia 22, a Independente de Boa Vista levará para a avenida o enredo “Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado”, de Cahe Rodrigues. A escola promete fazer história na avenida, com três carros, um tripé e 1500 componentes.
As fantasias já estão disponíveis para compra, no valor de R$ 225 (à vista), R$ 250 (parcelado em até três vezes) e R$ 200 para grupos acima de 5 fantasias. O contato pode ser feito através WhatsApp (27) 99925-1116 (Gisely).
Em 2025, a Boa Vista irá celebrar o mestre da fotografia, Sebastião Salgado, cuja sensibilidade transcendente enxerga o que o mundo não vê. Salgado, com seu olhar delicado e atento, captura as impressões mais profundas da humanidade, revelando a beleza e a dor oculta. Cada imagem sua é uma poesia visual que toca a alma e nos faz refletir sobre nossa própria essência.
IMPERATRIZ DO FORTE
Para fechar o desfile do Grupo Especial com chave de ouro, a Imperatriz do Forte promete levar um espetáculo para o Sambão do Povo. E para fazer parte desta festa, você pode adquirir uma fantasia da escola, que terá 20 alas no total, sendo 10 disponíveis para venda. O valor da unidade é de R$ 130, mas na compra de cinco ou mais fantasias cai para R$ 100. É possível parcelar em até duas vezes no cartão e o telefone de contato para compras é (27) 98873-2509 - Daiane.