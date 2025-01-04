Carnaval de Vitória 2025: fantasias do Grupo Especial custam a partir de R$ 80

Fantasias da Chegou o Que Faltava para Carnaval 2025 Crédito: Fernando Bastos

Os foliões que aguardam ansiosamente pelo Carnaval de Vitória 2025 já podem garantir suas fantasias para participar da festa no Sambão do Povo. Os desfiles do Grupo Especial, marcados para o dia 22 de fevereiro, já começaram a comercializar suas fantasias, permitindo que o público faça parte do brilho e da magia que tomarão conta da avenida.

Com a proximidade da data, as vendas devem se intensificar, atraindo tanto os amantes do samba quanto os turistas que buscam viver a experiência única do carnaval capixaba. Os valores das fantasias giram em torno de R$ 80 a R$ 300, havendo descontos para compras em grupo. Lembrando que esses preços são referentes apenas para as alas, sendo outros valores para destaques.

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Com o enredo “Pulsar da Vida”, a Unidos de Jucutuquara será a primeira escola a desfilar no dia 22. Nos destaques do Instagram da agremiação, é possível ver os desenhos das 20 alas que irão para a avenida em 2025. Os interessados poderão adquirir o traje carnavalesco pelo valor de R$ 250, podendo parcelar em até três vezes. Há descontos para a compra em grupo à vista. O telefone de contato é (27) 99975-0123.

Fantasias para o Carnaval 2025 da Jucutuquara Crédito: Instagram/@jucutuquara

CHEGOU O QUE FALTAVA

A Chegou o Que Faltava será a segunda escola a pisar no Sambão do Povo no sábado, 22 de fevereiro. Sediada no bairro de Goiabeiras, em Vitória, a instituição cultural e carnavalesca celebra 50 anos em 2025, prometendo trazer um desfile especial. A agremiação levará três carros alegóricos, um tripé e 1.400 componentes.

Sob o enredo “Da Lama sai muito barulho!, a escola irá homenagear à sua comunidade, à sua gente e aos seus saberes que emergem do manguezal, refletindo sobre a importância da memória e das tradições que moldam a identidade cultural da região. As fantasias para o desfile já estão disponíveis por R$ 250 cada. Grupos com cinco pessoas ou mais recebem 10% de desconto no valor total. O telefone de contato é (27) 99875-3669.

Fantasias da Chegou o Que Faltava para o Carnaval 2025 Crédito: Fernando Bastos

UNIDOS DA PIEDADE

A Unidos da Piedade será a terceira escola a desfilar no Sambão do Povo e traz como enredo "Ibeji". Para contar essa história, a escola planeja levar 21 alas para o desfile, havendo alas comerciais, no valor de R$ 150, e alas para moradores das comunidades que compõem o território da escola, sendo os bairros Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Centro, Santa Clara, Capixaba e adjacências. Essas fantasias serão comercializadas pelo valor simbólico de R$ 80, sendo necessário comprovar a residência.

Alas coreografadas terão o mesmo valor de R$ 80. Além disso, ainda há vagas para destaques de carro e para Ala de Passistas. Quem quiser saber mais sobre como contribuir com a escola e somar forças com a gente para construir esse carnaval, basta entrar em contato pelo Instagram da Unidos da Piedade para mais orientações. Telefones para contato: Maria Anita (27) 99774-5623, Marcela(27) 99875-0722, Mônica (27) 99607-5253 e Tânia (27) 99885-8287.

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)

A quarta escola a desfilar no Carnaval de Vitória é a Mocidade Unida da Glória (MUG). Com o enredo: “O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro”, a agremiação irá homenagear São Jorge. E para você não ficar de fora desta festa, já é possível garantir uma vaga para o desfile. As fantasias serão lançadas no dia 12 de janeiro, mas a escola está fazendo reservas em cada ala. O valor das fantasias varia entre R$ 250 e R$ 300, podendo ser parcelada em até 3 vezes no cartão. O telefone para contato é (27) 99976-6936 - Michele Spalenza.

NOVO IMPÉRIO

Na sequência da ordem dos desfiles do Grupo Especial, a Novo Império também dá início às vendas de fantasias para o Carnaval 2025. A escola, que terá como enredo "As Voltas Que a Vida Dá", promete emocionar o público com um espetáculo. Para garantir sua fantasia, os interessados podem entrar em contato com o comercial através do telefone (27) 98122-0214.

Os valores das fantasias variam entre R$ 200 (individual), R$ 180 (grupo com no mínimo 10 pessoas) e R$ 160 (ala fechada). Segundo o carnavalesco da escola, Osvaldo Garcia, a Novo Império vai abordar a vida noturna e boêmia de Vitória, interpretando-a como um elemento propiciador de histórias, folclore e cultura; e dará luz à importância da mesma no cotidiano e formação identitária da cidade.

Fantasias da escola Novo Império Crédito: Divulgação/Novo Império

BOA VISTA

Penúltima a entrar no Sambão do Povo no dia 22, a Independente de Boa Vista levará para a avenida o enredo “Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado”, de Cahe Rodrigues. A escola promete fazer história na avenida, com três carros, um tripé e 1500 componentes.

As fantasias já estão disponíveis para compra, no valor de R$ 225 (à vista), R$ 250 (parcelado em até três vezes) e R$ 200 para grupos acima de 5 fantasias. O contato pode ser feito através WhatsApp (27) 99925-1116 (Gisely).

Fantasias da escola Boa Vista Crédito: Favio Rocha

Em 2025, a Boa Vista irá celebrar o mestre da fotografia, Sebastião Salgado, cuja sensibilidade transcendente enxerga o que o mundo não vê. Salgado, com seu olhar delicado e atento, captura as impressões mais profundas da humanidade, revelando a beleza e a dor oculta. Cada imagem sua é uma poesia visual que toca a alma e nos faz refletir sobre nossa própria essência.

IMPERATRIZ DO FORTE

Para fechar o desfile do Grupo Especial com chave de ouro, a Imperatriz do Forte promete levar um espetáculo para o Sambão do Povo. E para fazer parte desta festa, você pode adquirir uma fantasia da escola, que terá 20 alas no total, sendo 10 disponíveis para venda. O valor da unidade é de R$ 130, mas na compra de cinco ou mais fantasias cai para R$ 100. É possível parcelar em até duas vezes no cartão e o telefone de contato para compras é (27) 98873-2509 - Daiane.