Carnaval 2025: tradicional Arrastão do Império acontece neste domingo (05)

Arrastão do Império Crédito: Moreno Maciel / Divulgação

Depois das festividades de fim de ano, já está na hora de pensar no carnaval, não é mesmo? Os foliões capixabas já podem começar o aquecimento com o tradicional Arrastão do Império, que acontece no próximo domingo (5), a partir das 14h, em Caratoíra, Vitória.

Realizado desde 2016, este evento integra o calendário oficial do Carnaval de Vitória e atrai uma multidão, partindo do ponto final de Caratoíra até a quadra da escola de samba Novo Império. Além de aquecer os corações dos participantes, o arrastão também impulsiona a economia local, proporcionando oportunidades para os comerciantes da região.

O evento conta com a super bateria da Novo Império, com a Orquestra Capixaba de Percussão, com um carro de som liderado por Danilo Cezar, intérprete oficial da escola, além das apresentações de diversos segmentos, incluindo baianas, passistas, harmonias, porta-bandeiras, mestres-salas e a rainha de bateria, Rayane Rosa, que celebra seu décimo ano de reinado em 2025.

Arrastão do Império Crédito: Moreno Maciel / Divulgação

Para o presidente da escola, Vlamir Oliveira, o arrastão é um evento emblemático na cultura capixaba e uma oportunidade para a Novo Império compartilhar um pouco do seu carnaval com a comunidade.

“A gente sobe para nossa comunidade e desce fazendo uma linda festa para quem representa a Novo Império. É um esquenta do que levaremos para a avenida em questão de samba, onde temos certeza que nossa comunidade tem na ponta da língua. Além disso, é um convite para quem quer conhecer a escola e o que levaremos para o Carnaval 2025”, comentou Vlamir Oliveira.

A concentração do arrastão começa às 14h no ponto final de Caratoíra, e a descida inicia às 16h, terminando na quadra da Novo Império. A participação é gratuita.

Em 2025, a escola levará para o Sambão do Povo o enredo “As Voltas que a Vida Dá”, onde o carnavalesco Osvaldo Garcia explora a vida noturna e boêmia de Vitória, destacando-a como um rico elemento de histórias, folclore e cultura. O samba-enredo da Novo Império já está disponível nas principais plataformas de música.

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