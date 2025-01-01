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Carnaval de Vitória

Carnaval 2025: tradicional Arrastão do Império acontece neste domingo (05)

Realizado desde 2016, o evento gratuito reúne foliões de toda Grande Vitória e aquece a economia local com música e outras apresentações culturais. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 15:00

Arrasão do Império
Arrastão do Império Crédito: Moreno Maciel / Divulgação
Depois das festividades de fim de ano, já está na hora de pensar no carnaval, não é mesmo? Os foliões capixabas já podem começar o aquecimento com o tradicional Arrastão do Império, que acontece no próximo domingo (5), a partir das 14h, em Caratoíra, Vitória.
Realizado desde 2016, este evento integra o calendário oficial do Carnaval de Vitória e atrai uma multidão, partindo do ponto final de Caratoíra até a quadra da escola de samba Novo Império. Além de aquecer os corações dos participantes, o arrastão também impulsiona a economia local, proporcionando oportunidades para os comerciantes da região.
O evento conta com a super bateria da Novo Império, com a Orquestra Capixaba de Percussão, com um carro de som liderado por Danilo Cezar, intérprete oficial da escola, além das apresentações de diversos segmentos, incluindo baianas, passistas, harmonias, porta-bandeiras, mestres-salas e a rainha de bateria, Rayane Rosa, que celebra seu décimo ano de reinado em 2025.
Arrastão do Império
Arrastão do Império Crédito: Moreno Maciel / Divulgação
Para o presidente da escola, Vlamir Oliveira, o arrastão é um evento emblemático na cultura capixaba e uma oportunidade para a Novo Império compartilhar um pouco do seu carnaval com a comunidade.
“A gente sobe para nossa comunidade e desce fazendo uma linda festa para quem representa a Novo Império. É um esquenta do que levaremos para a avenida em questão de samba, onde temos certeza que nossa comunidade tem na ponta da língua. Além disso, é um convite para quem quer conhecer a escola e o que levaremos para o Carnaval 2025”, comentou Vlamir Oliveira.
A concentração do arrastão começa às 14h no ponto final de Caratoíra, e a descida inicia às 16h, terminando na quadra da Novo Império. A participação é gratuita.
Em 2025, a escola levará para o Sambão do Povo o enredo “As Voltas que a Vida Dá”, onde o carnavalesco Osvaldo Garcia explora a vida noturna e boêmia de Vitória, destacando-a como um rico elemento de histórias, folclore e cultura. O samba-enredo da Novo Império já está disponível nas principais plataformas de música.

Serviço

  • Arrastão do Império
  • Concentração: às 14h no ponto final de Caratoíra (Rua Ferreira das Neves)
  • Saída: às 16h, seguindo até a quadra da escola
  • Entrada: gratuita

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