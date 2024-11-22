Carnaval de Vitória 2025: camarotes custam a partir de R$ 50 e já estão à venda
Prepare-se para a folia! Os camarotes do Carnaval de Vitória 2025 já estão com ingressos à venda. Após a abertura das vendas para arquibancadas, lounges, mesas e camarotes corporativos, é hora dos camarotes coletivos começarem a disponibilizar seus ingressos.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Ticket. Os foliões se reunirão no Sambão do Povo nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro para viver uma experiência inesquecível.
Este ano, o Carnaval de Vitória apresenta quatro opções de camarotes oficiais. Entre eles, os tradicionais Camarote Vix e Camarote Folia, já queridos pelos foliões. Além disso, duas novidades prometem agitar ainda mais o evento: Samba Vitória 027 - Mãe Joana e Camarote Na Vibes.
No sábado, 22 de fevereiro, todos os camarotes operam no sistema open bar, oferecendo uma ampla seleção de bebidas, incluindo whisky, vodka, gin, refrigerantes, água e energéticos. Além disso, os espaços contarão com áreas de beleza para retoques na maquiagem e no cabelo, bem como shows exclusivos para animar ainda mais a noite.
Confira as opções de camarotes e seus detalhes:
- Camarote Vix: Um dos mais tradicionais, continua sendo uma das grandes atrações do evento. Os valores serão divulgados no dia da abertura das vendas.
- Camarote Folia: Com capacidade para 470 pessoas e opções de open bar, os ingressos custam R$ 50 para sexta-feira e R$ 420 para sábado. O passaporte para ambos os dias sai por R$ 470.
- Samba Vitória 027 - Mãe Joana: Ideal para quem busca um ambiente descontraído. Os ingressos custam R$ 70 na sexta e R$ 440 no sábado, com opção de passaporte por R$ 480.
- Camarote Na Vibes: A grande novidade deste ano. Os valores serão anunciados em breve, com vendas começando na próxima semana.
Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025:
- Grupo A — 21 de fevereiro:
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
- Grupo Especial — 22 de fevereiro:
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
- Grupo B — 23 de fevereiro:
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá