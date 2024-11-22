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Dias de folia

Carnaval de Vitória 2025: camarotes custam a partir de R$ 50 e já estão à venda

Com quatro opções de camarotes oficiais, os foliões podem comprar ingressos por diárias ou o passaporte para curtir os três dias de festa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 16:06

Imagem do camarote P12 no Sambão do Povo, nesta sexta-feira (08)
Imagem do camarote P12 no Sambão do Povo Crédito: Felipe Khoury
Carnaval de Vitória 2025: camarotes custam a partir de R$ 50 e já estão à venda
Prepare-se para a folia! Os camarotes do Carnaval de Vitória 2025 já estão com ingressos à venda. Após a abertura das vendas para arquibancadas, lounges, mesas e camarotes corporativos, é hora dos camarotes coletivos começarem a disponibilizar seus ingressos.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Ticket. Os foliões se reunirão no Sambão do Povo nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro para viver uma experiência inesquecível.
Este ano, o Carnaval de Vitória apresenta quatro opções de camarotes oficiais. Entre eles, os tradicionais Camarote Vix e Camarote Folia, já queridos pelos foliões. Além disso, duas novidades prometem agitar ainda mais o evento: Samba Vitória 027 - Mãe Joana e Camarote Na Vibes.
No sábado, 22 de fevereiro, todos os camarotes operam no sistema open bar, oferecendo uma ampla seleção de bebidas, incluindo whisky, vodka, gin, refrigerantes, água e energéticos. Além disso, os espaços contarão com áreas de beleza para retoques na maquiagem e no cabelo, bem como shows exclusivos para animar ainda mais a noite.
Confira as opções de camarotes e seus detalhes:
  • Camarote Vix: Um dos mais tradicionais, continua sendo uma das grandes atrações do evento. Os valores serão divulgados no dia da abertura das vendas.

  • Camarote Folia: Com capacidade para 470 pessoas e opções de open bar, os ingressos custam R$ 50 para sexta-feira e R$ 420 para sábado. O passaporte para ambos os dias sai por R$ 470.

  • Samba Vitória 027 - Mãe Joana: Ideal para quem busca um ambiente descontraído. Os ingressos custam R$ 70 na sexta e R$ 440 no sábado, com opção de passaporte por R$ 480.

  • Camarote Na Vibes: A grande novidade deste ano. Os valores serão anunciados em breve, com vendas começando na próxima semana.

Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025:

  • Grupo A — 21 de fevereiro:
  • Rosas de Ouro
  • Império de Fátima
  • Mocidade da Praia
  • Independente de Eucalipto
  • Andaraí
  • Independentes de São Torquato
  • Pega no Samba

  • Grupo Especial — 22 de fevereiro:
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte

  • Grupo B — 23 de fevereiro:
  • Unidos de Barreiros
  • Mocidade Serrana
  • Tradição Serrana
  • Chega Mais
  • União Jovem de Itacibá

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