Imagem do camarote P12 no Sambão do Povo Crédito: Felipe Khoury

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória 2025: camarotes custam a partir de R$ 50 e já estão à venda

Prepare-se para a folia! Os camarotes do Carnaval de Vitória 2025 já estão com ingressos à venda. Após a abertura das vendas para arquibancadas, lounges, mesas e camarotes corporativos, é hora dos camarotes coletivos começarem a disponibilizar seus ingressos.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Ticket. Os foliões se reunirão no Sambão do Povo nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro para viver uma experiência inesquecível.

Este ano, o Carnaval de Vitória apresenta quatro opções de camarotes oficiais. Entre eles, os tradicionais Camarote Vix e Camarote Folia, já queridos pelos foliões. Além disso, duas novidades prometem agitar ainda mais o evento: Samba Vitória 027 - Mãe Joana e Camarote Na Vibes.

No sábado, 22 de fevereiro, todos os camarotes operam no sistema open bar, oferecendo uma ampla seleção de bebidas, incluindo whisky, vodka, gin, refrigerantes, água e energéticos. Além disso, os espaços contarão com áreas de beleza para retoques na maquiagem e no cabelo, bem como shows exclusivos para animar ainda mais a noite.

Confira as opções de camarotes e seus detalhes:

Camarote Vix: Um dos mais tradicionais, continua sendo uma das grandes atrações do evento. Os valores serão divulgados no dia da abertura das vendas.





Um dos mais tradicionais, continua sendo uma das grandes atrações do evento. Os valores serão divulgados no dia da abertura das vendas. Camarote Folia: Com capacidade para 470 pessoas e opções de open bar, os ingressos custam R$ 50 para sexta-feira e R$ 420 para sábado. O passaporte para ambos os dias sai por R$ 470.





Com capacidade para 470 pessoas e opções de open bar, os ingressos custam R$ 50 para sexta-feira e R$ 420 para sábado. O passaporte para ambos os dias sai por R$ 470. Samba Vitória 027 - Mãe Joana: Ideal para quem busca um ambiente descontraído. Os ingressos custam R$ 70 na sexta e R$ 440 no sábado, com opção de passaporte por R$ 480.





Ideal para quem busca um ambiente descontraído. Os ingressos custam R$ 70 na sexta e R$ 440 no sábado, com opção de passaporte por R$ 480. Camarote Na Vibes: A grande novidade deste ano. Os valores serão anunciados em breve, com vendas começando na próxima semana.

Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025: