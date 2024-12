Com 12 horas de música, maior festival de rock do ES está com ingressos à venda

Prepare-se para o maior festival de rock do Espírito Santo: o "Vibra Rock Brasil 2025", que promete agitar Vitória no dia 5 de abril, na Praça do Papa. O evento, que já nasce com a ambição de se tornar anual e colocar Vitória no mapa do rock nacional, oferece 12 horas ininterruptas de música, entre artistas nacionais e regionais, com muito entretenimento para todas as idades.



O Vibra Rock Brasil traz uma seleção impressionante de ícones do rock brasileiro, incluindo Humberto Gessinger, em sua turnê "Acústico Engenheiros do Hawaii", os eternos Paralamas do Sucesso com sua turnê "Clássicos", e o lendário Frejat, que comemora seus 40 anos de carreira. Além dessas estrelas, o festival conta com cinco bandas locais que farão tributos a grandes nomes como Beat Locks com Tributo a Charlie Brown Jr., Ubando com Tributo a Capital Inicial e Legião Urbana, Dona Fran cantará Pitty, Dublin fará cover do U2, Cadu Caruzo com cover do Cazuza, entre outros.