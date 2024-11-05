De Glória Groove a Wesley Safadão: os shows que vão agitar o verão de Guarapari

Além das belas praias, Guarapari também oferece uma programação musical incrível para você curtir o verão! De festas eletrônicas a shows de pagode, sertanejo e forró, a cidade tem eventos para todos os gostos e estilos. Três dos principais pontos de encontro, o P12 Parador Internacional Guarapari, o Multiplace Mais e o Brava Beach Club, estão com uma agenda repleta de atrações imperdíveis que vão garantir a animação durante toda a estação. Confira abaixo a lista dos shows que já estão confirmados:
P12 Parador Internacional Guarapari
- Endereço: Rod. do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari
- Ingressos: Brasil Ticket e Q2 Ingressos
- 28 de dezembro: Vintage Culture, Doozie
- Horário: 22h
- 30 de dezembro: Wesley Safadão, Natanzinho Lima
- Horário: 22h
- 3 de janeiro: Menos é Mais, Nattan
- Horário: 22h
- 4 de janeiro: Alok, Henry Freitas
- Horário: 22h
- 10 de janeiro: Jorge e Mateus, Dilsinho
- Horário: 22h
- 11 de janeiro: Leo Santana, Lauana Prado
- Horário: 22h
Festival de Verão Multiplace Mais
- Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari
- Ingressos: Brasil Ticket
- 27/12/24: “Verão de Booa” - Pixote, Monobloco
- Horário: 22h
- 28/12/24: Samuel Rosa e Falcão
- Horário: 22h
- 30/12/24: Bruno & Marrone e Glauco
- Horário: 22h
- 31/12/24: Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça, DJ Koreia
- Horário: 22h
- 03/01/25: Filipe Ret e Caio Luccas
- Horário: 22h
- 04/01/25: Baile do Nêgo Véio com Alexandre Pires
- Horário: 22h
- 10/01/25: Zé Neto & Cristiano, Pablo
- Horário: 22h
- 11/01/25: Fala Zé – Falamansa e Zé Ramalho
- Horário: 22h
- 17/01/25: Pedro Sampaio + Nova atração (o cantor Veigh cancelou sua participação por motivos de saúde)
- Horário: 22h
- 18/01/25: Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee
- Horário: 22h
- 24/01/25: Bell Marques e Tuca Fernandes
- Horário: 22h
- 25/01/25: Gloria Groove “Serenata da GG” + Jetlag
- Horário: 22h
Brava Beach Club
- Endereço: Av. Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari
- Ingressos: Zig .Tickets e Nuvem Concept Store, Praia do Canto
- 27/12/24: Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz
- Horário: 23h
- 28/12/24: Fica Comigo + DJ Zullu
- Horário: 15h
- 29/12/24: Bhaskar, Clasmmatic, Fancy Inc e Viot
- Horário: 15h
- 30/12/24: Concessionárias Anitta e Cat
- Horário: 22h
- 31/12/24: Dubdogz e Jeito Moleque
- Horário: 22h
- 02/01/25: Banda +5521 e Ariel B
- Horário: 22h
- 03/01/25: Liu, Bruno Be, Giu e Tato
- Horário: 22h
- 04/01/25: Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino
- Horário: 15h
- 11/01/25: Ludmilla
- Horário: 15h
- 17/01/25: Illusionize, Fatsync e Beltran
- Horário: 22h
- 18/01/25: Baile do Dennis, festa com Dennis DJ e convidados exclusivos
- Horário: 18h
- 19/01/25: Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco
- Horário: a partir das 15h