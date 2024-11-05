De Glória Groove a Wesley Safadão: os shows que vão agitar o verão de Guarapari

Além das belas praias, Guarapari também oferece uma programação musical incrível para você curtir o verão! De festas eletrônicas a shows de pagode, sertanejo e forró, a cidade tem eventos para todos os gostos e estilos. Três dos principais pontos de encontro, o P12 Parador Internacional Guarapari, o Multiplace Mais e o Brava Beach Club, estão com uma agenda repleta de atrações imperdíveis que vão garantir a animação durante toda a estação. Confira abaixo a lista dos shows que já estão confirmados: