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Verão 2025

De Glória Groove a Wesley Safadão: os shows que vão agitar o verão de Guarapari

Veja a lista que HZ preparou os shows que já estão confirmados para o verão de 2025 em uma das cidades mais badaladas do ES
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 14:10

Wesley Safadão, Glória Groove, Pablo e Anitta farão show no verão de Guarapari
Wesley Safadão, Anitta, Cabelinho e Glória Groove farão show em Guarapari Crédito: Geraldo Bubniak/Folhapress; Andrew Kelly/Folhpress; Carlos Elias Junior /Folhapress; Yuri Murakami /Folhapress
Além das belas praias, Guarapari também oferece uma programação musical incrível para você curtir o verão! De festas eletrônicas a shows de pagode, sertanejo e forró, a cidade tem eventos para todos os gostos e estilos. Três dos principais pontos de encontro, o P12 Parador Internacional Guarapari, o Multiplace Mais e o Brava Beach Club, estão com uma agenda repleta de atrações imperdíveis que vão garantir a animação durante toda a estação. Confira abaixo a lista dos shows que já estão confirmados:

P12 Parador Internacional Guarapari

  • Endereço: Rod. do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari
  • Ingressos: Brasil Ticket e Q2 Ingressos

  • 28 de dezembro: Vintage Culture, Doozie
  • Horário: 22h

  • 30 de dezembro: Wesley Safadão, Natanzinho Lima
  • Horário: 22h

  • 3 de janeiro: Menos é Mais, Nattan
  • Horário: 22h

  • 4 de janeiro: Alok, Henry Freitas
  • Horário: 22h

  • 10 de janeiro: Jorge e Mateus, Dilsinho
  • Horário: 22h

  • 11 de janeiro: Leo Santana, Lauana Prado
  • Horário: 22h
Dupla Matheus e Kauan
Dupla Matheus e Kauan Crédito: Horual Leon - Divulgação

Festival de Verão Multiplace Mais

  • Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari
  • Ingressos: Brasil Ticket

  • 27/12/24: “Verão de Booa” - Pixote, Monobloco
  • Horário: 22h

  • 28/12/24: Samuel Rosa e Falcão
  • Horário: 22h

  • 30/12/24: Bruno & Marrone e Glauco
  • Horário: 22h

  • 31/12/24: Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça, DJ Koreia
  • Horário: 22h

  • 03/01/25: Filipe Ret e Caio Luccas
  • Horário: 22h

  • 04/01/25: Baile do Nêgo Véio com Alexandre Pires
  • Horário: 22h

  • 10/01/25: Zé Neto & Cristiano, Pablo
  • Horário: 22h

  • 11/01/25: Fala Zé – Falamansa e Zé Ramalho
  • Horário: 22h

  • 17/01/25: Pedro Sampaio + Nova atração (o cantor Veigh cancelou sua participação por motivos de saúde)
  • Horário: 22h

  • 18/01/25: Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee
  • Horário: 22h

  • 24/01/25: Bell Marques e Tuca Fernandes
  • Horário: 22h

  • 25/01/25: Gloria Groove “Serenata da GG” + Jetlag
  • Horário: 22h
Cantor Dilsinho
Cantor Dilsinho Crédito: Dani Valverde / Divulgação

Brava Beach Club

  • Endereço: Av. Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari
  • Ingressos: Zig .Tickets e Nuvem Concept Store, Praia do Canto

  • 27/12/24: Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz
  • Horário: 23h

  • 28/12/24: Fica Comigo + DJ Zullu
  • Horário: 15h

  • 29/12/24: Bhaskar, Clasmmatic, Fancy Inc e Viot
  • Horário: 15h

  • 30/12/24: Concessionárias Anitta e Cat
  • Horário: 22h

  • 31/12/24: Dubdogz e Jeito Moleque
  • Horário: 22h

  • 02/01/25: Banda +5521 e Ariel B
  • Horário: 22h

  • 03/01/25: Liu, Bruno Be, Giu e Tato
  • Horário: 22h

  • 04/01/25: Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino
  • Horário: 15h

  • 11/01/25: Ludmilla
  • Horário: 15h

  • 17/01/25: Illusionize, Fatsync e Beltran
  • Horário: 22h

  • 18/01/25: Baile do Dennis, festa com Dennis DJ e convidados exclusivos
  • Horário: 18h

  • 19/01/25: Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco
  • Horário: a partir das 15h

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