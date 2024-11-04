São Paulo: a parceria de Anitta e The Weeknd não é sobre a capital paulista

Anitta gravida no clipe São Paulo, parceria com The Weeknd Crédito: Divulgação/Youtube

Lançada na última quarta-feira (30), a faixa "São Paulo", de The Weeknd e Anitta, tem dado o que falar. O hit trouxe um toque do funk brasileiro com um sample ousado de Tati Quebra Barraco e um clipe assustadoramente surreal. Nele, Anitta surge mascarada e grávida, exibindo uma barriga com formato peculiar e até... uma boca!

Mas vamos ao que importa: o sample! Anitta canta versos de “Abre As Pernas, Mete a Língua”, hit de Tati Quebra Barraco, um tributo ao funk carioca que aqueceu os fãs.

Para muitos, essa música marca um ponto de virada na carreira de The Weeknd, simbolizando uma transformação. O cantor já revelou que essa mudança representa um renascimento artístico e pessoal — uma espécie de retorno de Abel, seu nome real, gestado por Anitta.

E o nome da música? Se você pensou que era sobre a cidade, repense! A inspiração está em São Paulo, o apóstolo, que simboliza a transformação. No Instagram, o cantor canadense até deu dicas ao postar uma imagem do apóstolo tempos atrás, levantando suspeitas.

Atualmente, a música já ocupa a 14ª posição no Spotify global e passa dos 7 milhões de views no YouTube! Um hit é um hit, né?

O que você achou dessa fase dark de Anitta e The Weeknd?

E agora, conseguiu entender um pouquinho dessa parceria de Anitta e The Weeknd?