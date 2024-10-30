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Música

The Weeknd e Anitta anunciam lançamento de 'São Paulo' pra esta quarta (30)

Canção foi apresentada durante o show do artista no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 08:54

Anitta postou fotos de suposta gravidez no Instagram
Anitta postou fotos de suposta gravidez no iNSTAGRAM Crédito: Reprodução Instagram @anitta
Anitta, 31, surpreendeu os fãs ao aparecer com barriga de grávida em fotos no Instagram. Mas a cantora não está gestante de verdade, trata-se de suspense para sua parceria com The Weeknd, 34.
The Weeknd e Anitta vão lançar juntos "São Paulo", faixa que deverá estar presente em "Hurry Up Tomorrow", sexto álbum de estúdio do cantor. A brasileira e o canadense já deram uma amostra do que está por vir em setembro, quando a funkeira subiu ao palco durante show de The Weeknd na capital paulista.
A versão oficial da música será disponibilizada nas plataformas de streaming nesta quarta-feira (30). Anitta já havia dado pistas da data de lançamento, que foi confirmada nesta terça-feira (29) pelo próprio Abel Tesfaye (nome de The Weeknd).

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"Gravidez" de Anitta com ultrassom de "bebê macabro" indica que o projeto terá uma pegada em clima de Halloween. O astro canadense corroborou essa tese ao repercutir em tom "macabro" as fotos "gestantes" da funkeira. Não está confirmado, entretanto, se eles gravaram videoclipe para a canção. A parceria, aliás, pode ser ouvida no trailer do novo jogo de "Call Of Duty".
"São Paulo" é cantada em português e em inglês. A versão em funk é interpretada por Anitta, enquanto o canadense canta em inglês.

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