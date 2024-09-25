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Anitta no ES

Anitta vai fazer show no verão de Guarapari; ingressos já estão à venda

A diva do pop e os DJs Cat Dealers animam a cidade no dia 30 de dezembro, trazendo seus maiores sucessos para o pré-Réveillon capixaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 08:46

Anitta vai fazer show no verão de Guarapari
Anitta vai fazer show no verão de Guarapari Crédito: Divulgação
Segura essa, Guarapari! Anitta está chegando para um showzão de pré-Réveillon que promete aquecer ainda mais o verão. A diva do pop brasileiro sobe ao palco do Brava Beach Club no dia 30 de dezembro, noite que também terá atrações como os DJs Cat Dealers. Os ingressos já estão à venda.
Anitta, conhecida por seus hits que conquistam multidões, retorna ao estado com um repertório repleto de sucessos e novidades. Recentemente, a nossa estrela brilhou no festival Coachella, lançou uma parceria icônica com Madonna e faturou o VMA de "Melhor Clipe Latino" com a música "Envolver".
Os ingressos para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos no site Zig.Tickets. As opções variam entre R$ 120, que é a meia-entrada do 1º lote geral, e R$ 450, valor do 1º lote do camarote Brava, que é open bar.

Serviço - 

  • Pré-Réveillon Brava Beach Club
  • Atrações: Anitta e Cat Dealers
  • Data: 30 de dezembro
  • Ingressos: R$ 120 (meia/1º lote/geral); R$ 130 (ingresso solidário/geral); R$ 240 (inteira/geral); R$ 300 (meia/1º lote/frontstage); R$ 310 (ingresso solidário/frontstage); R$ 450 (1º lote/camarote Brava/open bar)
  • Venda de ingressos: Zig.Tickets
  • Endereço: Avenida Meaipe, S/N, Enseada Azul, Guarapari

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