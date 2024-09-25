Anitta vai fazer show no verão de Guarapari; ingressos já estão à venda

Segura essa, Guarapari! Anitta está chegando para um showzão de pré-Réveillon que promete aquecer ainda mais o verão. A diva do pop brasileiro sobe ao palco do Brava Beach Club no dia 30 de dezembro, noite que também terá atrações como os DJs Cat Dealers. Os ingressos já estão à venda.
Anitta, conhecida por seus hits que conquistam multidões, retorna ao estado com um repertório repleto de sucessos e novidades. Recentemente, a nossa estrela brilhou no festival Coachella, lançou uma parceria icônica com Madonna e faturou o VMA de "Melhor Clipe Latino" com a música "Envolver".
Os ingressos para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos no site Zig.Tickets. As opções variam entre R$ 120, que é a meia-entrada do 1º lote geral, e R$ 450, valor do 1º lote do camarote Brava, que é open bar.
Serviço -
- Pré-Réveillon Brava Beach Club
- Atrações: Anitta e Cat Dealers
- Data: 30 de dezembro
- Ingressos: R$ 120 (meia/1º lote/geral); R$ 130 (ingresso solidário/geral); R$ 240 (inteira/geral); R$ 300 (meia/1º lote/frontstage); R$ 310 (ingresso solidário/frontstage); R$ 450 (1º lote/camarote Brava/open bar)
- Venda de ingressos: Zig.Tickets
- Endereço: Avenida Meaipe, S/N, Enseada Azul, Guarapari