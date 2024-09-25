Anitta vai fazer show no verão de Guarapari; ingressos já estão à venda

Anitta, conhecida por seus hits que conquistam multidões, retorna ao estado com um repertório repleto de sucessos e novidades. Recentemente, a nossa estrela brilhou no festival Coachella, lançou uma parceria icônica com Madonna e faturou o VMA de "Melhor Clipe Latino" com a música "Envolver".

Os ingressos para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos no site Zig.Tickets. As opções variam entre R$ 120, que é a meia-entrada do 1º lote geral, e R$ 450, valor do 1º lote do camarote Brava, que é open bar.