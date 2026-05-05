Marinha resgata três pescadores à deriva no litoral do ES

Três pescadores foram resgatados pela Marinha do Brasil após ficarem à deriva por dois dias no litoral do Espírito Santo. O resgate foi realizado nesta terça-feira (5), a cerca de 10 milhas (20 km) do Canal de Vitória, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1°DN), juntamente com o Navio Patrulha Oceânico Amazonas (P-120).





De acordo com a Marinha, a embarcação de pesca “Magrella” havia saído de Vila Velha na manhã de domingo (3) e apresentou problemas no eixo. O último contato com familiares indicava a falha mecânica, e desde então não houve mais comunicação.





A Capitania dos Portos do Espírito Santo foi acionada na tarde de segunda-feira (4) e iniciou as buscas. O Navio Patrulha Oceânico Amazonas, que estava no Estado após retornar da Ilha de Trindade, também participou da operação e localizou a embarcação com os três tripulantes a bordo.





Após o resgate, uma lancha da Capitania transportou os pescadores até o cais, em Vitória.

As causas do incidente serão investigadas por meio de um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).