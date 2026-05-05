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A salvo

Marinha resgata três pescadores à deriva no litoral do ES

Embarcação apresentou problema mecânico e ficou sem contato desde domingo (3)

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 14:49

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

05 mai 2026 às 14:49

Três pescadores foram resgatados pela Marinha do Brasil após ficarem à deriva por dois dias no litoral do Espírito Santo. O resgate foi realizado nesta terça-feira (5), a cerca de 10 milhas (20 km) do Canal de Vitória, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1°DN), juntamente com o Navio Patrulha Oceânico Amazonas (P-120).


De acordo com a Marinha, a embarcação de pesca “Magrella” havia saído de Vila Velha na manhã de domingo (3) e apresentou problemas no eixo. O último contato com familiares indicava a falha mecânica, e desde então não houve mais comunicação.


A Capitania dos Portos do Espírito Santo foi acionada na tarde de segunda-feira (4) e iniciou as buscas. O Navio Patrulha Oceânico Amazonas, que estava no Estado após retornar da Ilha de Trindade, também participou da operação e localizou a embarcação com os três tripulantes a bordo.


Após o resgate, uma lancha da Capitania transportou os pescadores até o cais, em Vitória. 

As causas do incidente serão investigadas por meio de um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).

Resgate no dia do aniversário
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O serralheiro Ilário Mongin completa 68 anos nesta terça-feira (5) Deyvison Reis

O pescador e serralheiro Ilário Mongin completou 68 anos nesta terça-feira (5), mesma data do salvamento. “Estou em terra, tenho que agradecer a Deus”, comemora.


Ele relatou que o grupo saiu de Vila Velha para uma viagem curta, mas foi surpreendido por uma falha ainda na manhã de domingo (3), quando o motor da embarcação apresentou problemas. Sem conseguir seguir viagem, a alternativa foi aguardar ajuda.

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