Capixaba que se apresentou apenas para o pai na plateia canta com Mari Fernandez

A cantora capixaba Dayane Oliveira, que viralizou na internet após fazer um show apenas para o seu pai em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, subiu ao palco com Mari Fernandez em uma apresentação na cidade de Conselheiro Pena, Minas Gerais, na última sexta-feira (20). O convite foi feito em maio deste ano, após Mari ver o vídeo e comentar que queria ajudar a jovem a realizar o sonho de seguir a carreira de artista.

As duas cantaram juntas a nova música da Mari, 'Mordida e Carinho' durante um show gratuito na cidade em Minas. Nos vídeos (veja no início da reportagem) é possível ver uma multidão cantando com elas.

Segundo Dayane, desde o convite elas trocavam mensagens para ver uma possível data para a apresentação e chegaram a marcar o show três vezes. Mas, por causa de uma incompatibilidade de agendas, o encontro só foi possível quatro meses depois.

Dayane viajou por conta própria cerca de 3h15 de São Gabriel da Palha, cidade onde mora, até Minas para conseguir realizar parte de seu sonho. A capixaba mudou de um público de apenas uma pessoa, para milhares cantando com ela.

Dayane Oliveira cantou com Mari Fernandez em show em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Instagram/@dayaneoliveiraofi

Eu estava muito ansiosa. É muito gratificante cantar e as pessoas reagirem bem. Pra quem sonha com isso, o carinho do público é surreal

SURPRESA NO PALCO

A capixaba só ficou sabendo qual seria a música que iria cantar com Mari pouco tempo antes. "Comecei a ensaiar a música nova em casa todos os dias para poder chegar e fazer tudo certinho, mas só fiquei sabendo qual seria a música que iríamos cantar uns dois dias antes da apresentação. Então eu fui aprendendo as partes que eu ia fazer", disse.

Após meses trocando mensagens, Dayane só encontrou Mari pessoalmente pela primeira vez no camarim horas antes do show. "Foi aquele choque né, a gente conversava pelo telefone mas ficava mais virtual. Teve aquele primeiro impacto, mas ela é uma pessoa muito bacana, me deixou muito a vontade", comentou Dayane.

A jovem teve pouco tempo para se recuperar da emoção do primeiro encontro, porque logo depois foi chamada para a apresentação da música. E no palco, mais uma surpresa: Mari exibiu para o público o vídeo que viralizou.

Eu não esperava! Ela colocou o vídeo no telão, falou algumas palavras. Quando ela mostrou o vídeo, as pessoas lembraram e a galera gritou bastante. Me emocionei um pouco mas tive que me segurar para cantar. E foi uma sensação muito boa

Depois da apresentação, Mari ainda elogiou a participação da capixaba e publicou em uma rede social sobre a interação das duas e destacou que um dia já esteve no lugar de Dayane.

"O tempo passou mas a gente continuou trocando mensagens aqui no instagram e finalmente quando Deus quis, o grande encontro aconteceu. Ontem ela foi pro meu show em Conselheiro Pena/MG e participou comigo. E adivinha só? a galera foi a loucura com ela. Promessa feita é promessa que tem que ser cumprida e foi lindo ver você cantando pra uma multidão. Um dia eu já estive no lugar da Dayane e hoje graças a Deus, a vocês meus fãs e a todos que acreditaram em mim desde o meu começa eu estou aqui e enquanto eu puder vou sempre ajudar aqueles que precisam de uma oportunidade. Nunca desistam dos seus sonhos, mesmo que desacreditem de você, mesmo que queiram lhe diminuir, sempre se lembre que o seu Deus é maior que tudo e ele quer te abençoar", postou.

SEGUINDO A CARREIRA

O pai de Dayane, que desde o início na primeira apresentação estava dando apoio, não conseguiu ir ao show com Mari Fernandez, mas tem acompanhado toda a caminhada da filha.

Depois que o vídeo viralizou, Dayane fez uma apresentação em uma cidade próxima a São Gabriel da Palha, em São Domingos do Norte. Foi o primeiro show após o sucesso do vídeo, e a reação do público já foi bem diferente.

"O público foi, me mandaram mensagens dizendo que tinham ido só para ver o meu show, a galera cantou junto, deu aquele apoio. Minha família toda também foi, inclusive meu pai, que tem esse sonho junto comigo. Sempre esteve do meu lado, falando que eu ia alcançar meu objetivo", disse.

Agora, Dayane pretende conseguir a documentação necessária para fazer cada vez mais shows pelo estado, com um repertório de músicas sertanejas de Marília Mendonça, Mari Fernandez, Naiara Azevedo, e também músicas autorais.

Além disso, ela também revelou um outro sonho para a carreira. "Tenho uma música autoral, piseiro romântico, que é 'Se Você Voltar'. E também tenho o sonho de conseguir gravar uma música com a Mari. Então vou continuar com o trabalho mais profissional para tentar abrir essa possibilidade", destacou.