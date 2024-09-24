Neymar nota artista capixaba que fez desenho da filha do jogador

Capixaba Lucas Neves fez o desenho de Mavie, filha do Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Os desenhos do jovem Lucas Neves, de João Neiva , estão alcançando patamares ainda maiores. Desta vez, o capixaba conseguiu chamar atenção de ninguém menos do que Neymar. A arte que impressionou o jogador do Al Hilal foi do rosto de Mavie, filha de Ney com a influenciadora Bruna Biancardi.

Após quase dois meses de produção, Lucas divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco do processo, que foi feito em preto e branco, utilizando apenas lápis e carvão vegetal. Não demorou muito para que Bruna visse a postagem e, em seguida, o próprio Neymar.

“Postei o vídeo às 19h de um sábado, depois pedi para as pessoas marcarem o Neymar. Não tive um retorno no momento, mas quando foi de madrugada, a Bruna Biancardi viu. Ela que viu primeiro e compartilhou nos stories. Por causa disso, o Ney deve ter tido acesso”, contou Lucas para HZ.

Inclusive, Biancardi não só viu a postagem do capixaba, como também repostou nos stories do Instagram e agradeceu Lucas pelo trabalho. Neymar, por sua vez, entrou no perfil do artista de João Neiva e deixou uma agradecimento em forma de emoji de ‘palminhas’.

“Eu vou te falar de coração, naquele momento percebi que a minha arte pode ser vista pelo mundo inteiro. Tive a plena certeza de que não existem fronteiras para a minha arte, as pessoas podem ter contato de qualquer lugar. Eu também acompanho demais o Neymar, foi uma vitória. Seria um sonho pelo menos entregar ou enviar para ele”, destacou Neves.

Os frutos desse reconhecimento vieram em forma de seguidores e visualizações. “Ganhei uns 2 mil seguidores naquele dia. E quando a Bruna repostou, os meus stories bateram 2 milhões de visualizações. Foi incrível”, completou o jovem de 26 anos.

POR QUE MAVIE?

Segundo Lucas, o motivo principal para desenhar a filha de Neymar é bem especial. “Ela se parece demais com a minha filha. As duas são muito parecidas, com um pouquinho de cabelo (risos). Por isso decidi fazer a Mavie, senti uma conexão na hora com a minha pequena”, relatou o artista sobre a filha de um ano e três meses.

Desenho de Mavie feito pelo capixaba Lucas Neves Crédito: Reprodução/Instagram/@lucasneves_arts

PRÓXIMOS PASSOS

Após o retrato realista de Mavie, Lucas já realizou um novo desenho. Mais uma vez, de um rosto bem conhecido: Luciano Huck. “Estou com esperança dele pelo menos ver o vídeo. Eu quis seguir essa mesma linha de buscar pessoas influentes. Vai que Deus toca o coração de algum deles. O meu sonho é viver só da arte. Sei que não posso parar porque uma hora vai acontecer”, disse.

SOBRE LUCAS

Autodidata, Lucas conta que foi a sua primeira professora de artes que acreditou no seu potencial. Na época, o capixaba ainda rascunhava rostos de mulheres que via nas revistas de perfume de sua mãe. Segundo ele, a educadora logo percebeu que havia algo diferente das outras crianças. Desde os sete anos, desenha rostos de forma realista.

Desenho do artista Lucas Neves, de João Neiva Crédito: Lucas Neves

Para o artista, a inspiração vem do próprio olhar com o mundo. Apesar de ter a preferência por rostos, Lucas conta que é capaz de desenhar um pouco de tudo, desde retratos falados até captura de cenas em tempo real.