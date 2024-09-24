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Talento

Neymar nota artista capixaba que fez desenho da filha do jogador

Morador de João Neiva, Lucas Neves impressiona nas redes sociais com desenhos realistas. Bruna Biancardi e Neymar curtiram e comentaram a publicação dele
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 12:02

Capixaba Lucas Neves fez o desenho de Mavie, filha do Neymar
Capixaba Lucas Neves fez o desenho de Mavie, filha do Neymar Crédito: Reprodução/Instagram
Os desenhos do jovem Lucas Neves, de João Neiva, estão alcançando patamares ainda maiores. Desta vez, o capixaba conseguiu chamar atenção de ninguém menos do que Neymar. A arte que impressionou o jogador do Al Hilal foi do rosto de Mavie, filha de Ney com a influenciadora Bruna Biancardi.
Após quase dois meses de produção, Lucas divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco do processo, que foi feito em preto e branco, utilizando apenas lápis e carvão vegetal. Não demorou muito para que Bruna visse a postagem e, em seguida, o próprio Neymar.
“Postei o vídeo às 19h de um sábado, depois pedi para as pessoas marcarem o Neymar. Não tive um retorno no momento, mas quando foi de madrugada, a Bruna Biancardi viu. Ela que viu primeiro e compartilhou nos stories. Por causa disso, o Ney deve ter tido acesso”, contou Lucas para HZ.

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Inclusive, Biancardi não só viu a postagem do capixaba, como também repostou nos stories do Instagram e agradeceu Lucas pelo trabalho. Neymar, por sua vez, entrou no perfil do artista de João Neiva e deixou uma agradecimento em forma de emoji de ‘palminhas’.
“Eu vou te falar de coração, naquele momento percebi que a minha arte pode ser vista pelo mundo inteiro. Tive a plena certeza de que não existem fronteiras para a minha arte, as pessoas podem ter contato de qualquer lugar. Eu também acompanho demais o Neymar, foi uma vitória. Seria um sonho pelo menos entregar ou enviar para ele”, destacou Neves.
Os frutos desse reconhecimento vieram em forma de seguidores e visualizações. “Ganhei uns 2 mil seguidores naquele dia. E quando a Bruna repostou, os meus stories bateram 2 milhões de visualizações. Foi incrível”, completou o jovem de 26 anos.

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POR QUE MAVIE?

Segundo Lucas, o motivo principal para desenhar a filha de Neymar é bem especial. “Ela se parece demais com a minha filha. As duas são muito parecidas, com um pouquinho de cabelo (risos). Por isso decidi fazer a Mavie, senti uma conexão na hora com a minha pequena”, relatou o artista sobre a filha de um ano e três meses.
Desenho de Mavie, filha de Neymar, feito pelo capixaba Lucas Neves
Desenho de Mavie feito pelo capixaba Lucas Neves Crédito: Reprodução/Instagram/@lucasneves_arts

PRÓXIMOS PASSOS

Após o retrato realista de Mavie, Lucas já realizou um novo desenho. Mais uma vez, de um rosto bem conhecido: Luciano Huck. “Estou com esperança dele pelo menos ver o vídeo. Eu quis seguir essa mesma linha de buscar pessoas influentes. Vai que Deus toca o coração de algum deles. O meu sonho é viver só da arte. Sei que não posso parar porque uma hora vai acontecer”, disse.

SOBRE LUCAS

Autodidata, Lucas conta que foi a sua primeira professora de artes que acreditou no seu potencial. Na época, o capixaba ainda rascunhava rostos de mulheres que via nas revistas de perfume de sua mãe. Segundo ele, a educadora logo percebeu que havia algo diferente das outras crianças. Desde os sete anos, desenha rostos de forma realista.
Desenho do artista Lucas Neves, de João Neiva
Desenho do artista Lucas Neves, de João Neiva Crédito: Lucas Neves
Para o artista, a inspiração vem do próprio olhar com o mundo. Apesar de ter a preferência por rostos, Lucas conta que é capaz de desenhar um pouco de tudo, desde retratos falados até captura de cenas em tempo real.
“Eu não sei de onde vem a inspiração. Vou dizer que é de um olhar diferente que eu tenho. Eu sempre olhei de uma forma muito particular e única para tudo. Eu gosto de desenhar rostos, mas consigo fazer outras imagens. Por exemplo, eu consigo observar a pessoa e desenhar. Com 10 anos, as pessoas da igreja me pediam para desenhar o pastor enquanto ele pregava. E quando terminava o culto, eu já estava com o desenho pronto"

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