Neymar publica foto da terceira filha, a recém-nascida Helena

Após rumores sobre uma suposta terceira filha, Neymar fez o primeiro post em suas redes mostrando a recém-nascida Helena nesta sexta-feira (19).

A bebê, que seria fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly, nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo, e o atacante da Seleção Brasileira praticamente anunciou a chegada de mais um herdeiro da família Santos.

Neymar publicou foto do primogênito Davi com a recém-nascida Helena Crédito: Reprodução/Instagram

A paternidade da filha de Amanda Kimberlly ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes. Mas o que chamou a atenção dos internautas na postagem foi o jogador aparecendo na imagem na companhia de familiares e amigos da influenciadora.

Davi Lucca, o primogênito do jogador, Rafaella Santos, irmã, e Nadine Gonçalves, a mãe, também estão no registro.