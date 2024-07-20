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Neymar publica foto da terceira filha, a recém-nascida Helena

O atacante da Seleção Brasileira e a modelo Amanda Kimberlly não anunciaram oficialmente a paternidade da bebê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 11:33

Após rumores sobre uma suposta terceira filha, Neymar fez o primeiro post em suas redes mostrando a recém-nascida Helena nesta sexta-feira (19).
A bebê, que seria fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly, nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo, e o atacante da Seleção Brasileira praticamente anunciou a chegada de mais um herdeiro da família Santos.
Neymar postou uma foto de seu filho mais velho, Davi, com a recém-nascida Helena
Neymar publicou foto do primogênito Davi com a recém-nascida Helena Crédito: Reprodução/Instagram
A paternidade da filha de Amanda Kimberlly ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes. Mas o que chamou a atenção dos internautas na postagem foi o jogador aparecendo na imagem na companhia de familiares e amigos da influenciadora.
Davi Lucca, o primogênito do jogador, Rafaella Santos, irmã, e Nadine Gonçalves, a mãe, também estão no registro.
Além de Davi, Neymar também é pai de Mavie, de 9 meses, fruto da relação com Bruna Biancardi.

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