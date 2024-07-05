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Quem é Amanda Kimberlly, mãe de suposta filha de Neymar

Influencer já participou de reality para encontrar um novo amor, é amiga da irmã de Neymar e mantém boa relação com a família do jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 11:18

Amanda Kimberlly tem 30 anos e Helena é sua primeira filha
Amanda Kimberlly tem 30 anos e Helena é sua primeira filha Crédito: Reprodução/Instagram /@akimberllya
A influencer Amanda Kimberlly é o assunto das redes sociais nesta semana. Isso porque, na quarta, 3, ela deu à luz uma menina chamada Helena - e especula-se que a criança seja filha de Neymar. O jogador não confirmou a informação, mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, ele chegou a visitar a criança no hospital com a família, o que levantou mais suspeitas.
Se a paternidade se confirmar, a criança seria fruto de um caso extraconjugal do jogador, já que ele ainda estava casado com Bruna Biancardi. O casal teve a filha única, Mavie, há 8 meses.
Quem é Amanda Kimberlly?Conhecida como "Kim", ela é modelo, influencer e tem 30 anos. Nascida em São Paulo, despontou na mídia em 2016, no reality Are You The One Brasil, da MTV, em que os participantes buscam um novo amor.
Ela também já namorou Koba, guitarrista da banda emo colorida Restart.
Apesar da vida de influencer, Amanda mantém um perfil discreto no Instagram: apenas 16 fotos, com comentários limitados a amigos. Desde o anúncio da gravidez, Amanda manteve-se ainda mais reservada nas redes, apesar de o número de seguidores ter saltado de 200 mil para 500 mil. Um de seus poucos cliques no período foi o ultrassom da criança, em maio.
Amanda também pratica boxe para manter a vida saudável. Segundo o colunista Leo Dias, ela teria passado pelo tratamento de um tumor no ano passado, e por isso teria parado de tomar anticoncepcionais. A influencer e o jogador, porém, não chegaram a confirmar as informações. Eles teriam se conhecido por meio de Rafaella Santos, irmã do craque e amiga da influenciadora.
Se a paternidade for confirmada, este é o terceiro herdeiro de Neymar, que é pai de Davi Lucca e Mavie.

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