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  • Bruna Biancardi mostra detalhes de vestido para batizado de Mavie, filha com Neymar
Estadão

Bruna Biancardi mostra detalhes de vestido para batizado de Mavie, filha com Neymar

Cerimônia ocorreu neste sábado, 8, em igreja em Cotia e contou com a presença do jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 08:17

Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie
Neymar e Bruna Biancardi nas primeiras fotos de Mavie Crédito: Instagram/@neymar/@brunabiancardi
A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou um vídeo neste domingo, 9, que mostrou detalhes do vestido feito sob medida para Mavie, de 8 meses, e usado durante a cerimônia de batismo da filha. A bebê foi batizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, igreja em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, em uma cerimônia que contou com a presença do jogador Neymar.
Bruna contou ter escolhido duas roupas para a bebê para a ocasião. O registro compartilhado por ela nos stories do Instagram, publicado pelo atelier Naelia Donatti, mostrou o processo de confecção do vestido principal, cheio de rendas e bordados manuais.
O atelier responsável pela peça detalhou que o processo criativo começa por um croqui (desenho do vestido) feito à mão e, em seguida, pela seleção dos materiais. Mavie foi batizada na mesma cerimônia que Marina, filha da amiga Hanna Carvalho. Bruna contou, nas redes sociais, que também escolheu o vestido da bebê da amiga.
Mavie, fruto do relacionamento da influenciadora e de Neymar, nasceu em outubro. Os dois haviam começado a namorar em 2021, mas, entre idas e vindas, terminaram no ano passado. O anúncio do fim do relacionamento veio após supostas traições do atleta, que chegou a publicar um pedido de desculpas. À época, Bruna escreveu que Mavie era "a razão do vínculo" entre os dois.

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