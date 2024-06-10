Isabella Santoni se casa no Rio e usa vestido com 3.000 pérolas

Isabella Santoni mostra vestido de casamento com empresário Crédito: Reprodução

A atriz Isabella Santoni, 29, subiu ao altar com o empresário Henrique Blecher, numa cerimônia para familiares e amigos íntimos na casa deles, no Rio de Janeiro.

A noiva usou um vestido com um longo véu com 3.000 pérolas. Os preparativos foram divulgados por ela em vídeos nas redes sociais.

Isabella e Henrique estão juntos há 11 meses, e noivos a sete. O casamento no civil já havia acontecido em maio.

Henrique Blecher tem 47 anos, 18 a mais do que a esposa. O carioca já foi casado com Emanuelle Araújo, atriz que viveu Dandara em "Malhação Sonhos" (Globo, 2014), coincidentemente a madrasta da personagem de Isabella na trama.