Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Isabella Santoni se casa no Rio e usa vestido com 3.000 pérolas

Atriz subiu ao altar com empresário Henrique Blecher em cerimônia intimista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 08:14

Isabella Santoni mostra vestido de casamento com empresário
Isabella Santoni mostra vestido de casamento com empresário Crédito: Reprodução
A atriz Isabella Santoni, 29, subiu ao altar com o empresário Henrique Blecher, numa cerimônia para familiares e amigos íntimos na casa deles, no Rio de Janeiro.
A noiva usou um vestido com um longo véu com 3.000 pérolas. Os preparativos foram divulgados por ela em vídeos nas redes sociais.
Isabella e Henrique estão juntos há 11 meses, e noivos a sete. O casamento no civil já havia acontecido em maio.
Henrique Blecher tem 47 anos, 18 a mais do que a esposa. O carioca já foi casado com Emanuelle Araújo, atriz que viveu Dandara em "Malhação Sonhos" (Globo, 2014), coincidentemente a madrasta da personagem de Isabella na trama.
Ele tem duas filhas de relacionamentos anteriores: Nina, 18, e Vitória, 3. Henrique é fundador de uma empresa de investimentos de imóveis de luxo que, em 2022, foi vendida por R$ 180 milhões. Em 2021, foi escolhido como Carioca do Ano em Empreendedorismo pela revista Veja-Rio.

Veja Também

Lulu Santos passa mal e é internado no Rio de Janeiro

Cauã Reymond se revolta após ter cães envenenados: 'Um está à beira da morte'

"Esperem a mesma sinceridade do BBB", diz Pitel sobre novo programa de TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados