Lulu Santos passa mal e é internado no Rio de Janeiro

O cantor Lulu Santos foi internado no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@lulusantosoficial

O cantor Lulu Santos foi internado na sexta-feira, 7, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, após sentir um mal estar em casa. A informação foi confirmada por meio de uma nota compartilhada pela assessoria de imprensa do artista neste sábado, 8. Por conta do estado de saúde, Lulu teve de cancelar os shows que faria no sábado no festival João Rock e no domingo, 9, no Festival Salve O Sul.

Conforme o comunicado, o cantor terá de permanecer em observação por 48h. A equipe do artista informou que ele está "sob cuidados médicos" e o estado de saúde é estável.