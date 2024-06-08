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Infecção urinária

Com infecção, Preta Gil é internada e cancela show no São João da Thay

A cantora foi internada para tratar uma infecção urinária gerada por um cálculo renal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 08:37

Preta Gil participa do Surubaum
Preta Gil foi internada no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Youtube
A cantora Preta Gil foi internada nesta sexta-feira (7) na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção urinária gerada por um cálculo renal.
Segundo a assessoria da artista, "Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais".
Mais cedo, a cantora havia cancelado sua participação no São João da Thay. A cantora faria uma participação de quinze minutos no line-up do primeiro dia do festival maranhense.
Thaynara OG lamentou a ausência de Preta e disse que ainda não conseguiu ver as mensagens que a cantora lhe mandou.
A primeira noite do festival de Thaynara OG teve outra baixa: por questões de logística, o show de Taty Girl também não acontecerá. O jato da cantora cearense teve problemas e não havia malha aérea comercial disponível para que ela chegasse a tempo em São Luís.
As apresentações da banda Magnífico e de Pabllo Vittar, atração principal do primeiro dia, estão mantidas. Participação do ex-RBD Christian Chávez também está confirmada.

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