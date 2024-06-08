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Talk show

"Esperem a mesma sinceridade do BBB", diz Pitel sobre novo programa de TV

Dupla do BBB 24 vai estrear o "Na Cama com Pitanda" e receberá convidados para bate-papo descontraído. HZ conversou com as ex-sisters que contaram expectativas para o talk show
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 09:00

Giovanna Pitel e Fernanda Bande apresentam o talk show
Giovanna Pitel e Fernanda Bande apresentam o talk show "Na Cama com Pitanda" Crédito: Divulgação
A touca de cetim de Pitel e a viseira de Nanda Bande estão de volta! Na próxima segunda-feira (10), estreia o "Na Cama com Pitanda", que será comandado pelas ex-sisters Fernanda Bande e Giovanna Pitel. O talk show será exibido de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Multishow e no Globoplay. 
No programa, Nanda e Pitel terão convidados especiais, como Deborah Secco, Diogo Defante, Mari Gonzalez, Valentina Bandeira, Vitor Dicastro e Yasmin Brunet. Como diz o nome, as apresentadoras ficarão deitadas em uma cama - parecida com a do quarto Gnomo, do BBB 24 - enquanto batem um papo descontraído com seus entrevistados.
Em conversa com HZ, Pitel revelou que os fãs de Pitanda podem esperar muita sinceridade das sisters. "Vamos ser nós mesmas. A mesma sinceridade que vocês assistiram no BBB estará presente no programa". Sobre a preparação para as gravações, Nanda disse que estão aprendendo muita coisa, e claro, estudando sobre como se comunicar de forma clara. 
Dupla protagonizou muitos momentos do BBB 23 deitadas na cama do quarto “Gnomo”
Dupla protagonizou diversos momentos do BBB 24 deitadas em uma cama do quarto “Gnomo” Crédito: Reprodução
"Estamos aprendendo a lidar com as câmeras, em não perder nossa espontaneidade. Se comunicar é um trabalho muito lindo! Nossa equipe nos abraçou muito bem, nos dão muita liberdade para sermos nós mesmas. Até nas preparações para as gravações a gente se diverte", contou Nanda. 
Ainda, em um quadro chamado “Touca da Sabedoria”, os convidados vão abrir o coração, chorar as pitangas para Pitanda, receber conselhos e verdades duras. E claro que as marcas registradas de ambas e, que viralizaram na internet, não ficaram de fora da resenha, como a touca da Pitel e a viseira da Fernanda.
"Temos a pretensão de continuar no mundo da TV e do entretenimento. Estamos muito encantadas com tudo e queremos nos especializar!"

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