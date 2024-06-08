"Esperem a mesma sinceridade do BBB", diz Pitel sobre novo programa de TV

Giovanna Pitel e Fernanda Bande apresentam o talk show "Na Cama com Pitanda" Crédito: Divulgação

A touca de cetim de Pitel e a viseira de Nanda Bande estão de volta! Na próxima segunda-feira (10), estreia o "Na Cama com Pitanda", que será comandado pelas ex-sisters Fernanda Bande e Giovanna Pitel. O talk show será exibido de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Multishow e no Globoplay.

No programa, Nanda e Pitel terão convidados especiais, como Deborah Secco, Diogo Defante, Mari Gonzalez, Valentina Bandeira, Vitor Dicastro e Yasmin Brunet. Como diz o nome, as apresentadoras ficarão deitadas em uma cama - parecida com a do quarto Gnomo, do BBB 24 - enquanto batem um papo descontraído com seus entrevistados.

Em conversa com HZ, Pitel revelou que os fãs de Pitanda podem esperar muita sinceridade das sisters. "Vamos ser nós mesmas. A mesma sinceridade que vocês assistiram no BBB estará presente no programa". Sobre a preparação para as gravações, Nanda disse que estão aprendendo muita coisa, e claro, estudando sobre como se comunicar de forma clara.

Dupla protagonizou diversos momentos do BBB 24 deitadas em uma cama do quarto “Gnomo” Crédito: Reprodução

"Estamos aprendendo a lidar com as câmeras, em não perder nossa espontaneidade. Se comunicar é um trabalho muito lindo! Nossa equipe nos abraçou muito bem, nos dão muita liberdade para sermos nós mesmas. Até nas preparações para as gravações a gente se diverte", contou Nanda.

Ainda, em um quadro chamado “Touca da Sabedoria”, os convidados vão abrir o coração, chorar as pitangas para Pitanda, receber conselhos e verdades duras. E claro que as marcas registradas de ambas e, que viralizaram na internet, não ficaram de fora da resenha, como a touca da Pitel e a viseira da Fernanda.