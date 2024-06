Exposição no ES traz oficina de mosaico e formação em expografia

Visitantes poderão participar de oficinas de mosaicos sensoriais. Crédito: Divulgação

Arte, obras sensoriais, oficinas de mosaicos e formação básica em expografia. A mostra "Com amor, Vania Cáus" começa nesta quarta-feira (5) e acontece até julho na Casa Porto de Artes Plásticas, no Centro de Vitória. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário online.



Segundo a artista, a mostra contará com diversidade e espaço para bate-papos. "Nossos encontros terão diálogos com as pessoas em roda de conversas, foco em acessibilidade e oficinas sensoriais. Desejo passar para o público minha arte com muito amor, contarei sobre a trajetória da minha vida e os fatos marcantes serão exibidos em obras de arte".

A partir desta quarta (5) e nos dias 12 e 19 de junho, o público interessado em mosaicos pode criar os próprios corações pixelados com a artista capixaba. Inspirados em narrativa do poeta Carlos Drummond de Andrade, de que "amar se aprende amando", os mosaicos feitos no espaço serão instalados no entorno da Casa Porto.

Abertura da exposição "Com amor, Vania Cáus", em Vitória. Crédito: Divulgação

Já a formação básica em expografia, que é estudo de práticas para diminuir a distância entre o artista e o espectador, será no dia 3 de julho. Além disso, no dia 10 de julho, acontece a formação em mediação, com debates sobre esse mercado na área das artes, propondo diálogo com o público nos espaços museais.

"Sou artista desde os meus 3 anos. Busco espalhar minha arte em galerias e nas ruas. Minhas obras sempre contém amor, inclusão, combate contra o racismo e o preconceito" Vania Cáus

A exibição traz obras cinéticas, performances, instalações e mosaicos sensoriais para receber pessoas cegas, surdas, com mobilidade reduzida ou neuro divergentes.

SERVIÇO

"Com amor, Vania Cáus"

Oficina de mosaicos: 05, 12 e 19 de junho

05, 12 e 19 de junho Oficina de expografia: 03 de julho

03 de julho Formação em mediação: 10 de julho

10 de julho Inscrições: no link da bio do Instagram @vaniacaus.art ou clicando aqui.

