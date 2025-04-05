5 receitas com picanha suína para o sábado

A picanha suína é uma excelente opção para variar o cardápio e experimentar novos sabores. Com preparo prático, ela é altamente saborosa e possui uma textura macia, que confere ao prato mais suculência. No entanto, se você ainda não está satisfeito com tanto sabor, a carne também permite ser preparada com acompanhamentos, o que é perfeito para obter uma refeição completa.
Por isso, confira, a seguir, cinco receitas com picanha suína para o sábado!
Picanha suína ao molho de laranja
Ingredientes:
- 1 kg de picanha suína
- Suco de 2 laranjas
- 1 laranja cortada em fatias
- 100 ml de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 ramos de alecrim
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas. Após, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel e o alecrim e misture. Retire a picanha do forno e regue com a mistura de suco de laranja e mel. Coloque as fatias de laranja e leve ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.
Picanha suína com batata
Ingredientes:
- 1 kg de picanha suína
- 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco
- 1/4 de xícara de chá de suco de laranja
- 4 colheres de sopa de suco de limão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 500 g de batata descascada
- 2 colheres de sopa de mel
- Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e alecrim picado a gosto
- Água
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão. Adicione o suco de laranja, o alho, o vinho branco e o alecrim e misture. Após, transfira a picanha e a marinada para um saco plástico, amarre e leve à geladeira por 2 horas. Depois, retire a carne da geladeira, disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos.
Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Retire a picanha do forno e disponha as batatas na assadeira. Com a ajuda de uma colher, regue as batatas com a marinada da carne e o azeite de oliva. Leve ao forno por mais 30 minutos.
Em seguida, desligue o forno e, com cuidado, transfira a carne e as batatas para um refratário. Reserve. Disponha o caldo da carne em uma panela e adicione o mel. Leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir. Desligue o fogo, junte o molho à carne e sirva em seguida.
Picanha suína com vinho tinto e cebola caramelizada
Ingredientes:
- 1 kg de picanha suína
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
- 2 cebolas-roxas descascadas e fatiadas
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de soja , vinho e mostarda dijon. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque as cebolas-roxas e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio até caramelizar. Desligue o fogo e reserve.
Leve uma panela antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a picanha sobre ela e sele todos os lados até dourar. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Junte a marinada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos, regando com o molho. Retire do forno e sirva acompanhado com a cebola caramelizada.
Picanha suína com alho e suco de limão
Ingredientes:
- 1 kg de picanha suína
- Suco de 3 limões
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 xícara de chá de manteiga em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ramos de alecrim picados
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho e o restante do suco de limão e misture. Retire a carne da geladeira e passe a mistura sobre a sua superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire a carne do forno, regue com a manteiga e polvilhe com o alecrim. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.
Picanha suína recheada com bacon e queijo coalho
Ingredientes:
- 1 kg de picanha suína
- 150 g de bacon picado
- 150 g de queijo coalho cortado em tiras
- 1 linguiça calabresa picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, faça um corte no meio da picanha suína, formando um bolso sem atravessar até o outro lado. Tempere por dentro e por fora com alho, suco de limão, azeite de oliva, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Após, recheie com o bacon, o queijo coalho e a linguiça calabresa, pressionando bem para acomodar os ingredientes. Feche a abertura com palitos de dente.
Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a picanha sobre ela e sele todos os lados até dourar. Desligue o fogo, transfira a carne para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida.