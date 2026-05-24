Desenrola, Brasil: o país merece competência

Gastando além das possibilidades, o governo alimenta a alta dos juros, prejudicando os investimentos produtivos, atraindo capital especulativo, levando à supervalorização do câmbio e minando a competitividade de quem realmente produz no país.





Para coroar o teatro de absurdos, o governo resolve suspender a taxação de produtos importados manufaturados no limite de até US$ 50,00, a chamada Taxa das Blusinhas.





Quem produz fora do Brasil paga zero imposto para vender aqui, e quem produz aqui tem que arcar com o inabalável Custo Brasil, uma conta de R$ 1,7 trilhão que vem crescendo ano a ano, sem que haja uma ação efetiva do poder público para reduzi-la. Esse custo, que abordamos aqui com frequência, faz com que todos os brasileiros paguem mais caro por tudo que é produzido no país.





Em vez de medidas estruturais, o governo segue adotando paliativos, como a isenção de IR, a suspensão das taxas de importação, subsídio aos combustíveis, renegociação de dívidas e ampliação do crédito, para impulsionar o consumo de forma artificial, aumentando o endividamento e contratando uma crise ainda maior para o ano que vem. Vimos algo parecido em 2014.





O endividamento do país é a grande fonte de nossos problemas. É inútil o governo falar em déficit primário, quando o déficit nominal, que realmente conta, acumula R$ 1,2 trilhão nos últimos 12 meses, o que equivale a 9,41% do PIB.





Esse é o déficit acumulado do setor público no período de 12 meses encerrado em março. É o maior rombo fiscal anualizado da série histórica. Isso significa que o Brasil gastou R$ 1 trilhão apenas com os juros nominais da dívida pública.