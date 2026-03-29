Léo de Castro
Léo de Castro
Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.

O ES precisa de um pacto pela competência capixaba

Um levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) indica que a falta de trabalhador qualificado já é um problema atualmente para 65% das indústrias extrativa e de transformação

Publicado em 29/03/2026 às 04h00


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