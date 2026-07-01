Prefeitura de Vitória adia data de provas de concurso por causa do jogo da Copa

A Prefeitura de Vitória adiou as provas do concurso público para os cargos de analista em gestão pública, analista em tecnologia da informação, arquiteto e engenheiro para o dia 12 de julho. Inicialmente, os testes seriam aplicados no próximo domingo, dia 5. Entretanto, a Administração Municipal decidiu alterar a data do exame por conta do jogo da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Segundo o município, a decisão tem como objetivo garantir a isonomia entre os candidatos e preservar as condições adequadas para a realização do certame, considerando os possíveis impactos relacionados ao evento esportivo, como interferências sonoras, aumento da circulação de pessoas nas proximidades dos locais de prova e eventuais dificuldades de deslocamento e logística.
O concurso oferece 32 vagas e recebeu 2.887 inscrições. O cargo de arquiteto é o posto que registrou o maior número de inscritos, 738. As funções de analista em tecnologia da informação - desenvolvimento e engenheiro civil receberam 509 e 426 candidaturas, respectivamente.
Todos os candidatos farão as provas em Vitória, conforme os seguintes horários:
Período da manhã
Fechamento dos portões: às 8h
Cargos: analista em tecnologia da informação - infraestrutura e suporte; arquiteto; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro eletricista; e engenheiro mecânico.
Período da tarde
Fechamento dos portões: às 15h
Cargos: analista em gestão pública - administrador; analista em gestão pública - economista; analista em gestão pública - estatístico; analista em tecnologia da informação - desenvolvimento; engenheiro de segurança do trabalho.
Os locais de prova estarão disponíveis a partir das 16h do dia 6 de julho de 2026, no portal do Instituto Consulplan. O candidato deverá acessar o sistema para consultar essas informações e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).
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