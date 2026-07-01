Prefeitura de Vitória adia data de provas de concurso por causa do jogo da Copa

A Prefeitura de Vitória adiou as provas do concurso público para os cargos de analista em gestão pública, analista em tecnologia da informação, arquiteto e engenheiro para o dia 12 de julho. Inicialmente, os testes seriam aplicados no próximo domingo, dia 5. Entretanto, a Administração Municipal decidiu alterar a data do exame por conta do jogo da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo.





Segundo o município, a decisão tem como objetivo garantir a isonomia entre os candidatos e preservar as condições adequadas para a realização do certame, considerando os possíveis impactos relacionados ao evento esportivo, como interferências sonoras, aumento da circulação de pessoas nas proximidades dos locais de prova e eventuais dificuldades de deslocamento e logística.