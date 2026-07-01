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32 vagas

Prefeitura de Vitória adia data de provas de concurso por causa do jogo da Copa

Concurso oferece 32 vagas e recebeu 2.887 inscrições. O cargo de arquiteto é o posto que registrou o maior número de inscritos, 738

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2026 às 12:55
Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura Municipal de Vitória Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória adiou as provas do concurso público para os cargos de analista em gestão pública, analista em tecnologia da informação, arquiteto e engenheiro para o dia 12 de julho. Inicialmente, os testes seriam aplicados no próximo domingo, dia 5. Entretanto, a Administração Municipal decidiu alterar a data do exame por conta do jogo da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo.


Segundo o município, a decisão tem como objetivo garantir a isonomia entre os candidatos e preservar as condições adequadas para a realização do certame, considerando os possíveis impactos relacionados ao evento esportivo, como interferências sonoras, aumento da circulação de pessoas nas proximidades dos locais de prova e eventuais dificuldades de deslocamento e logística.

O concurso oferece 32 vagas e recebeu 2.887 inscrições. O cargo de arquiteto é o posto que registrou o maior número de inscritos, 738. As funções de analista em tecnologia da informação - desenvolvimento e engenheiro civil receberam 509 e 426 candidaturas, respectivamente. 

Todos os candidatos farão as provas em Vitória, conforme os seguintes horários: 

Período da manhã

Fechamento dos portões: às 8h

Cargos: analista em tecnologia da informação - infraestrutura e suporte; arquiteto; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro eletricista; e engenheiro mecânico.


Período da tarde

Fechamento dos portões: às 15h

Cargos: analista em gestão pública - administrador; analista em gestão pública - economista; analista em gestão pública - estatístico; analista em tecnologia da informação - desenvolvimento; engenheiro de segurança do trabalho.

Os locais de prova estarão disponíveis a partir das 16h do dia 6 de julho de 2026, no portal do Instituto Consulplan. O candidato deverá acessar o sistema para consultar essas informações e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

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