Brasil vira sobre o Japão no fim e garante vaga nas oitavas da Copa

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Casemiro e Martinelli, a Seleção superou o Japão de virada por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (29), no Houston Stadium.









O Brasil volta a campo para as oitavas de final da Copa no próximo domingo (5), no MetLife Stadium, para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.





O Jogo





O Brasil começou com total domínio do jogo, ditando o ritmo e comandando as ações ofensivas. Mas assusto pouco e o Japão passou a se preparar para aproveitar um possível erro. E foi justamente o que aconteceu.





Aos 24 minutos, Danilo errou passe no meio campo. Sano dominou a bola, arrancou e bateu de fora da área no canto sem chances pra Alison. 1 a 0 Japão. O time brasileiro sentiu o gol e fez uma reta final se primeiro tempo muito ruim.





No segundo tempo, Ancelotti voltou com Endrick no lugar de Paquetá, que se machucou no final da primeira etapa. A mudança deu mais ímpeto ao ataque e o Brasil passou a pressionar. Aos 9, Gabriel Magalhães cruzou e Casemiro cabeceou para empatar o jogo para o Brasil.





A Seleção seguiu pressionando. Aos 12 minutos, após passe de Rayan, Vinicius Junior deu uma caneta no marcador, ia fazendo um golaço, mas parou na defesa do goleiro Suzuki e na trave.





Na sequência, Ancelotti lançou Martinelli no lugar de Matheus Cunha. E brilhou a estrela do treinador. Foi do atacante o gol da vitória no último minuto de jogo. Vitória no sufoco por 2 a 1.