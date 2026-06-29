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No apagar das luzes

Brasil vira sobre o Japão no fim e garante vaga nas oitavas da Copa

Seleção sofre, sai atrás no placar, mas busca reação com gols de Casemiro e Martinelli para avançar no Mundial

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 16:16

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

29 jun 2026 às 16:16
Brasil venceu o Japão de virada por 2 a 1 na Copa do Mundo 2026
Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Casemiro e Martinelli, a Seleção superou o Japão de virada por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (29), no Houston Stadium.



O Brasil volta a campo para as oitavas de final da Copa no próximo domingo (5), no MetLife Stadium, para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.


O Jogo 


O Brasil começou com total domínio do jogo, ditando o ritmo e comandando as ações ofensivas. Mas assusto pouco e o Japão passou a se preparar para aproveitar um possível erro. E foi justamente o que aconteceu. 


Aos 24 minutos, Danilo errou passe no meio campo. Sano dominou a bola, arrancou e bateu de fora da área no canto sem chances pra Alison. 1 a 0 Japão.  O time brasileiro sentiu o gol e fez uma reta final se primeiro tempo muito ruim. 


No segundo tempo, Ancelotti voltou com Endrick no lugar de Paquetá, que se machucou no final da primeira etapa. A mudança deu mais ímpeto ao ataque e o Brasil passou a pressionar. Aos 9, Gabriel Magalhães cruzou e Casemiro cabeceou para empatar o jogo para o Brasil. 


A Seleção seguiu pressionando.  Aos 12 minutos, após passe de Rayan, Vinicius Junior deu uma caneta no marcador, ia fazendo um golaço, mas parou na defesa do goleiro Suzuki e na trave. 


Na sequência, Ancelotti lançou Martinelli no lugar de Matheus Cunha. E brilhou a estrela do treinador. Foi do atacante o gol da vitória no último minuto de jogo. Vitória no sufoco por 2 a 1.

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