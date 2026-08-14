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Em Guarulhos

Apontado como chefe do TCP em Cariacica é preso em São Paulo

Conhecido como “Menor Abraão”, suspeito tinha dois mandados de prisão por homicídio qualificado e foi localizado em Guarulhos

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2026 às 20:49
Abraão Soares de Souza, vulgo "Menor Abraão", apontado como principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro São Francisco, Cariacica
Abraão Soares de Souza, vulgo "Menor Abraão", apontado como principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro São Francisco, Cariacica Divulgação | Polícia Militar

O homem apontado pela Polícia Militar como a principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro São Francisco, em Cariacica, foi preso em São Paulo, nesta sexta-feira (14). Ele foi Identificado como Abraão Soares de Souza, conhecido como "Menor Abraão".


Segundo a Polícia Militar, Abraão estava no bairro Jardim Santa Lídia, em Guarulhos, quando foi localizado. Contra ele havia dois mandados de prisão por homicídio qualificado, ambos expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cariacica.


De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Riodo Lopes Rubim, Abraão possui 17 registros criminais no município cariaciquense. 


“Ele era certamente uma liderança na região do bairro São Francisco. Ele não deveria estar em via pública. Ele participou de vários ataques na região de Santa Bárbara, ali em Campina Grande, próxima à região de São Francisco, querendo tomar pontos de drogas de outros criminosos traficantes”, afirmou o comandante.

Trabalho integrado

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (DINT), a Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo, o Batalhão de Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro.


Segundo Rubim, a participação das forças de segurança do Rio de Janeiro ocorreu porque Abraão já teria morado no Complexo da Maré. A região é conhecida por extensa atuação do tráfico de drogas.

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