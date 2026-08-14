Apontado como chefe do TCP em Cariacica é preso em São Paulo

O homem apontado pela Polícia Militar como a principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro São Francisco, em Cariacica, foi preso em São Paulo, nesta sexta-feira (14). Ele foi Identificado como Abraão Soares de Souza, conhecido como "Menor Abraão".





Segundo a Polícia Militar, Abraão estava no bairro Jardim Santa Lídia, em Guarulhos, quando foi localizado. Contra ele havia dois mandados de prisão por homicídio qualificado, ambos expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cariacica.





De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Riodo Lopes Rubim, Abraão possui 17 registros criminais no município cariaciquense.





“Ele era certamente uma liderança na região do bairro São Francisco. Ele não deveria estar em via pública. Ele participou de vários ataques na região de Santa Bárbara, ali em Campina Grande, próxima à região de São Francisco, querendo tomar pontos de drogas de outros criminosos traficantes”, afirmou o comandante.