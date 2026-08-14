Laudo sobre morte de advogado encontrado em área de mata ainda não foi concluído

Mais de três meses após o corpo do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, ser encontrado em uma área de mata em Terra Vermelha, Vila Velha, a família ainda aguarda respostas sobre as circunstâncias da morte. Segundo a Polícia Civil, o caso continua sob investigação e o laudo cadavérico ainda não foi concluído.





Antônio desapareceu na madrugada de 26 de abril, após participar de uma festa na região da Barra do Jucu, em Vila Velha. O corpo foi localizado no dia 29 de abril, nas imediações da Fazenda Camping, onde ele estava antes de desaparecer.





Na ocasião, segundo a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), não foram identificados sinais visíveis de violência no corpo. A identificação foi possível por meio de características como tatuagens e roupas, além de um copo de bebida utilizado por Antônio durante a festa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e liberado à família no mesmo dia.





Segundo familiares, Antônio estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante as buscas, ele acabou deixando o local e não retornou. Posteriormente, a família recebeu informações de que o advogado teria sido visto caminhando de forma desorientada por uma rodovia.