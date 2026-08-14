Incêndio atinge apartamento em edifício no Centro de Vitória

Um apartamento do 14° andar do Edifício Esplanada, localizado na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, pegou fogo nesta sexta-feira (14). Um morador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e o prédio foi evacuado. Não há informação sobre a causa das chamas.
Segundo a corporação, o morador sofreu ferimentos e inalou muita fumaça. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba.
Moradora do edifício, a aposentada Lilian Leão Borges contou que ouviu um estrondo no prédio antes do incêndio começar.
"Eu moro no 602, que é o primeiro andar do prédio. Ouvi um estrondo e, quando olhei para fora, vi as faíscas e já desci. Todo mundo foi descendo e, parece, que o morador ficou para tentar apagar o fogo com a mangueira. Graças a Deus, a situação foi controlada", detalhou Lilian.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta