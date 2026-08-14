Mulher usa arma de choque para se defender do ex ao buscar filho na escola em Guarapari

Uma mulher de 26 anos usou uma arma de choque para se defender do ex-companheiro, de 36, na saída da escola do filho do casal, de dois anos, em Guarapari, no Espírito Santo, na quinta-feira (13). Segundo a vítima, o homem a ameaçou e tentou agredi-la. O nome dos envolvidos e o bairro onde o caso aconteceu não serão divulgados por segurança da vítima.





De acordo com a mulher, o ex-companheiro apareceu em frente à escola no horário de saída da criança. Quando ele se aproximou, algumas pessoas que estavam no local pensaram que se tratava de um assalto e tentaram ajudá-la. No entanto, ao perceberem que o homem falava sobre o antigo relacionamento, teriam considerado a situação uma “briga de marido e mulher” e se afastado.





Para buscar ajuda, a vítima saiu de Guarapari e foi até uma delegacia de Vila Velha para registrar o caso. Ela já possui medida protetiva contra o ex-companheiro.





Segundo a mulher, o homem morava no Rio de Janeiro e teria ido para Guarapari após o fim do relacionamento, passando a persegui-la. Os dois ficaram juntos por cerca de três anos e estão separados há aproximadamente um ano.





Ainda de acordo com a vítima, mesmo após o término, o homem continuou monitorando seus passos. Ela relatou ter recebido uma foto de uma arma acompanhada de mensagens nas quais ele afirmava que a vigiava.