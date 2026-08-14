Mulher usa arma de choque para se defender do ex ao buscar filho na escola em Guarapari

Uma mulher de 26 anos usou uma arma de choque para se defender do ex-companheiro, de 36, na saída da escola do filho do casal, de dois anos, em Guarapari, no Espírito Santo, na quinta-feira (13). Segundo a vítima, o homem a ameaçou e tentou agredi-la. O nome dos envolvidos e o bairro onde o caso aconteceu não serão divulgados por segurança da vítima.
De acordo com a mulher, o ex-companheiro apareceu em frente à escola no horário de saída da criança. Quando ele se aproximou, algumas pessoas que estavam no local pensaram que se tratava de um assalto e tentaram ajudá-la. No entanto, ao perceberem que o homem falava sobre o antigo relacionamento, teriam considerado a situação uma “briga de marido e mulher” e se afastado.
Para buscar ajuda, a vítima saiu de Guarapari e foi até uma delegacia de Vila Velha para registrar o caso. Ela já possui medida protetiva contra o ex-companheiro.
Segundo a mulher, o homem morava no Rio de Janeiro e teria ido para Guarapari após o fim do relacionamento, passando a persegui-la. Os dois ficaram juntos por cerca de três anos e estão separados há aproximadamente um ano.
Ainda de acordo com a vítima, mesmo após o término, o homem continuou monitorando seus passos. Ela relatou ter recebido uma foto de uma arma acompanhada de mensagens nas quais ele afirmava que a vigiava.
Em mensagens enviadas por uma rede social, o homem teria detalhado rondas que fazia de carro em frente à casa da ex-companheira acompanhado de um amigo. Ele chegou a enviar uma foto em que aparece dentro do veículo com o colega.
A mulher afirma que o ex usa o filho do casal como justificativa para as atitudes e que não aceita que ela se relacione com outros homens. Em uma das mensagens, segundo ela, ele escreveu que estaria “tomando conta” da residência.
“Cuidado com quem você se relaciona, eu voltei e não estou sozinho. Passei a madrugada toda pensando e te ligando. Você quer esconder as coisas, mas uma hora eu descubro”, teria escrito o homem.
Agredida durante o relacionamento
A vítima também contou que já foi agredida pelo ex-companheiro durante o relacionamento, muitas vezes, segundo ela, motivado por ciúmes. Em uma das situações, o homem teria dito que ela estava com cheiro de outro homem. Para conseguir terminar a relação, a mulher contou que saiu de casa durante a noite, enquanto ele dormia.
Ela foi para a casa do pai, mas, segundo o relato, o ex-companheiro foi atrás dela e ameaçou os dois. O pai da jovem solicitou uma medida cautelar, enquanto ela pediu uma medida protetiva.
A mulher deixou um alerta para outras vítimas de violência que enfrentam situações semelhantes. “Às vezes a gente está com alguém por medo, mas acreditem que tem mulher disposta a ajudar. Denuncie, não fique com medo. Eu sei o que é esse sentimento, mas somos fortes e estamos unidas, todas nós”, afirmou.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.