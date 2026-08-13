Acidente deixa motorista inconsciente e preso às ferragens na BR 101

Um acidente entre um caminhão e uma Fiorino foi registrado no km 150 da BR 101, na altura do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Após a colisão, o motorista da Fiorino ficou inconsciente e preso às ferragens.





O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Ele não quis gravar entrevista, mas contou à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que o carro seguia no sentido Vitória quando tentou fazer uma ultrapassagem. invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a dinâmica relatada pelo motorista.





Em entrevista à repórter, o tenente Favalessa, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima foi retirada das ferragens e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O motorista foi intubado ainda no local e encaminhado a um hospital.