Tanque de piche pega fogo e provoca muita fumaça na Serra

Um tanque de piche pegou fogo em uma empresa localizada no bairro Civit I, na Serra, no fim da manhã desta quinta-feira (13). Um leitor de A Gazeta registrou em vídeo a grande quantidade de fumaça escura que saía do local.





O piche é uma substância escura utilizada, entre outras finalidades, na produção de asfalto.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, mas a maior parte das chamas foi controlada pelos próprios brigadistas da empresa. O incêndio foi completamente extinto e ninguém ficou ferido.