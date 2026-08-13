Bike Vitória e BikES terão bicicletas gratuitas no domingo

No próximo domingo (16), ciclistas da Grande Vitória poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas dos sistemas Bike Vitória e do BikES (sistema integrado que abrange Vila Velha e Serra). A iniciativa faz parte da programação pelo Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto.





A gratuidade será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. As regras de uso serão as mesmas dos dias convencionais: cada viagem poderá durar até 75 minutos. Depois desse período, será necessário aguardar 10 minutos para fazer um novo desbloqueio.





Para utilizar as bicicletas, é preciso instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store e na App Store, fazer o cadastro e retirar a bicicleta em uma das estações disponíveis.