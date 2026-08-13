Entidades veem 'ameaça à liberdade de imprensa' em ordem de Moraes contra fonte de jornalista no MA

Autor de uma reportagem sobre o uso de carros oficiais pela família de Flávio Dino, o jornalista Luis Pablo teve seu celular apreendido em operação realizada em março. Nesta semana, o ex-secretário do governo do Maranhão Raimundo Cutrim foi alvo de busca e apreensão. Moraes aponta que Cutrim é fonte de informações publicadas pelo jornalista. A ação foi pedida pela Polícia Federal (PF), com a concordância da Procuradoria-Geral da República (PGR).





A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) condenou a quebra de sigilo de fonte do jornalista, principalmente por ser uma garantia constitucional. Segundo a Abraji, qualquer pessoa, incluindo autoridades, pode recorrer a meios legais para questionar um conteúdo jornalístico que entenda estar incorreto.





"Apreender equipamento jornalístico e quebrar a fonte do profissional colocam em risco o exercício da profissão no país”, diz a nota.





A Abraji reforça que, caso exista necessidade de apurar algum crime, isso deve ser feito sem violar ou relativizar uma garantia constitucional dos jornalistas, o que também é crucial para a própria solidez da democracia.