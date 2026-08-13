Centrão no ES: Republicanos apoia Flávio e federação veta Lula

A direção nacional da federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, optou pela neutralidade na disputa pela Presidência da República, ou seja, não apoia Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) nem qualquer candidato ao Palácio do Planalto. O Republicanos seguiu pelo mesmo caminho.





Os diretórios estaduais desses partidos, porém, estão livres para escolher um lado.





No Espírito Santo, o Republicanos, legenda do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, aderiu ao palanque de Flávio.



