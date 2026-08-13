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Estradas

Carreta tomba na BR 101 em Anchieta e motorista fica gravemente ferido

Publicado em

13 ago 2026 às 15:43

O motorista de uma carreta ficou gravemente ferido após o veículo tombar na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13)


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta saiu da pista e tombou fora da rodovia. Após o acidente, houve uma tentativa de saque da carga, composta por eletrônicos e eletrodomésticos. 


O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com a Ecovias Capixaba, não houve interdição do tráfego no trecho.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Programação

Bike Vitória e BikES terão bicicletas gratuitas no domingo

Publicado em 13/08/2026 às 16:07
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória Divulgação

No próximo domingo (16), ciclistas da Grande Vitória poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas dos sistemas Bike Vitória e do BikES (sistema integrado que abrange Vila Velha e Serra). A iniciativa faz parte da programação pelo Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto. 


A gratuidade será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. As regras de uso serão as mesmas dos dias convencionais: cada viagem poderá durar até 75 minutos. Depois desse período, será necessário aguardar 10 minutos para fazer um novo desbloqueio.


Para utilizar as bicicletas, é preciso instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store e na App Store, fazer o cadastro e retirar a bicicleta em uma das estações disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Ninguém se feriu

Incêndio atinge apartamento no 14º andar de prédio em Vila Velha

Publicado em 13/08/2026 às 16:03
Incêndio atinge apartamento em Vila Velha
Incêndio atinge apartamento em Vila Velha Leitor AG

Um incêndio atingiu um apartamento no 14ª andar de um prédio no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada as 14h e as chamas já foram extintas. Ninguém ficou ferido. 


A Defesa Civil de Vila Velha informou que não tem atribuição legal para realizar avaliações técnicas em residências e apartamentos em áreas particulares. A pasta orientou que o morador afetado procure um avaliação profissional para análise dos impactos. Conforme os bombeiros, não há registro de solicitação de perícia. 

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Incêndio atinge tanque de piche em empresa da Serra

Tanque de piche pega fogo e provoca muita fumaça na Serra

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Vídeo

Tanque de piche pega fogo e provoca muita fumaça na Serra

Publicado em 13/08/2026 às 15:16

Um tanque de piche pegou fogo em uma empresa localizada no bairro Civit I, na Serra, no fim da manhã desta quinta-feira (13). Um leitor de A Gazeta registrou em vídeo a grande quantidade de fumaça escura que saía do local. 


O piche é uma substância escura utilizada, entre outras finalidades, na produção de asfalto.


Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, mas a maior parte das chamas foi controlada pelos próprios brigadistas da empresa. O incêndio foi completamente extinto e ninguém ficou ferido.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Susto

Fritadeira de lanchonete pega fogo no Terminal de Laranjeiras, na Serra

Publicado em 13/08/2026 às 14:56

Uma fritadeira pegou fogo em uma lanchonete do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros informou que as chamas ficaram restritas ao equipamento, mas a ocorrência provocou muita fumaça em uma área movimentada do terminal.


Segundo os militares, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Colisão na ES 060

Mulher fica ferida em acidente entre moto e caminhonete em Anchieta

Publicado em 13/08/2026 às 13:43


Um carro e uma van permaneciam no local. Aos policiais, os motoristas relataram que a caminhonete seguia no sentido Guarapari quando realizou uma manobra de ultrapassagem pela contramão.


A van, que trafegava no sentido contrário, conseguiu desviar da caminhonete. A motociclista também tentou desviar, mas acabou atingindo o carro. Após a colisão, o motorista da caminhonete deixou o local e não foi localizado pela polícia. Os condutores do carro e da van estavam com a documentação regularizada e realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.


Já a motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a PM, foi registrado um Auto de Infração de Trânsito (AIT) por dirigir veículo sem possuir habilitação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Carro bate em poste e deixa duas pessoas feridas em Vitória

Publicado em 13/08/2026 às 13:09

Duas pessoas ficaram feridas após um Volkswagen Virtus bater em um poste na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Avenida Beira-Mar quando o motorista teria sofrido uma convulsão e perdido o controle da direção.

Fernando Madeira | A Gazeta

Quatro pessoas estavam no veículo. O motorista e o passageiro que estava no banco do carona ficaram feridos e foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os outros dois ocupantes não se feriram.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Veja vídeo

Rebanho de gado invade avenida e ciclovia durante a noite em Linhares

Publicado em 13/08/2026 às 12:09

Um rebanho de gado invadiu as ruas e a ciclovia da Avenida Genésio Durão, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a noite de quarta-feira (12). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os animais reunidos e ocupando parte da via. Nas imagens, uma pessoa se surpreende com a quantidade de bois e comenta: “Gente, é tudo boi!”.


Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é do proprietário. Segundo o município, o responsável pelo rebanho ainda não foi identificado.


A prefeitura afirmou que vai adotar as medidas cabíveis. A multa prevista para o proprietário de animal solto em via pública pode chegar a R$ 349,50 por animal.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Adolescente é apreendido por matar homem espancado em ponte em Cachoeiro

Publicado em 13/08/2026 às 11:53

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na quarta-feira (12), suspeito de envolvimento na morte de Fabricio da Rocha Mota, que foi espancado em uma ponte de pedestres em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (9). Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma dívida da vítima.


Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que suspeitos agridem Fabricio e o deixam na ponte que liga os bairros Baiminas e Independência.


Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, o adolescente foi apreendido por meio de um mandado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A Justiça também determinou a internação provisória do adolescente por 45 dias.


De acordo com o delegado, a decisão judicial apontou que o ato teria sido cometido por motivo torpe, relacionado a um acordo prévio para a quitação de uma dívida. A decisão também considerou o emprego de meio cruel e de recursos que teriam impossibilitado a defesa da vítima. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é morto a tiros na varanda de casa e jovem fica ferido em Aracruz

Publicado em 13/08/2026 às 11:01
Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na varanda de casa na noite de quarta-feira (12), no bairro Portelinha, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Um jovem de 24 anos que também estava no local foi baleado e ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para um hospital.

Segundo a Polícia Militar, o tio do jovem contou que estava com os dois homens quando um suspeito armado chegou ao imóvel e efetuou os disparos. O familiar correu para se proteger e, ao retornar, encontrou o sobrinho pedindo socorro. O homem de 31 anos já estava morto.


Polícia Civil  informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Homicídio

Jovem é morto a tiros em Linhares e adolescente é apreendido pelo crime

Publicado em 13/08/2026 às 10:24
Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos foi identificado como um adolescente de 15 anos.
Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi atingido por cinco disparos Reprodução | Montagem a Gazeta

Um jovem identificado como Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (12), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, autor dos disparos seria um adolescente de 15 anos, que foi apreendido após o crime.


Testemunhas relataram à PM que uma desavença entre a vítima e o adolescente, ocorrida um dia antes, pode ter motivado o homicídio. Conforme a corporação, o suspeito teria encontrado Paulo na rua, voltado para casa, pegado um revólver e retornado para procurá-lo. A vítima foi atingida por cinco disparos e morreu no local.


Após o crime, o adolescente teria voltado para casa, que foi cercada por testemunhas e policiais. Durante as buscas no imóvel, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver, munições e uma porção de drogas.


De acordo com a Polícia Civilo adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para uma unidade de internação do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
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