Carreta tomba na BR 101 em Anchieta e motorista fica gravemente ferido

O motorista de uma carreta ficou gravemente ferido após o veículo tombar na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta saiu da pista e tombou fora da rodovia. Após o acidente, houve uma tentativa de saque da carga, composta por eletrônicos e eletrodomésticos.





O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com a Ecovias Capixaba, não houve interdição do tráfego no trecho.