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Natação

Capixaba, João Luiz Gomes Jr representa o Espírito Santo no Pan-Pacífico de Natação

Atleta do Pinheiros compete na prova dos 50 metros peito

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2026 às 16:26
João Luiz Gomes Jr
Reprodução / Redes Sociais

O Espírito Santo será representado no campeonato Pan-Pacífico de natação, que iniciou dia 12 de agosto e vai até sábado, dia 15, em Irvine, nos Estados Unidos. João Luiz Gomes Jr, nos 50m peito entra na piscina nas próximas horas.


João Luiz Gomes Júnior conquistou a medalha de bronze em 2018, porém, na prova dos 100m peito. Nesta edição, o atleta quer fazer uma boa performance, no retorno à cidade Irvine.


 “Para mim é muito importante voltar ao cenário internacional depois de um ano parado. É uma honra poder levar o nome do Pinheiros mundo afora. Meu primeiro Pan-Pacífico foi em 2010, nesta mesma cidade, então para mim é uma honra e orgulho imenso estar de volta”, declarou o nadador, que competiu pela última vez internacionalmente nos Jogos Pan-Americano de Santiago, no Chile em 2023.


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