Capixaba, João Luiz Gomes Jr representa o Espírito Santo no Pan-Pacífico de Natação

João Luiz Gomes Júnior conquistou a medalha de bronze em 2018, porém, na prova dos 100m peito. Nesta edição, o atleta quer fazer uma boa performance, no retorno à cidade Irvine.





“Para mim é muito importante voltar ao cenário internacional depois de um ano parado. É uma honra poder levar o nome do Pinheiros mundo afora. Meu primeiro Pan-Pacífico foi em 2010, nesta mesma cidade, então para mim é uma honra e orgulho imenso estar de volta”, declarou o nadador, que competiu pela última vez internacionalmente nos Jogos Pan-Americano de Santiago, no Chile em 2023.



