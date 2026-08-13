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Vilmara Fernandes

Apex troca advogados na ação que tenta blindar patrimônio de empresas do grupo

Comunicado foi feito em ação que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nesta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 17:15

Públicado em 

13 ago 2026 às 17:15
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Sede da Apex Empresarial
Sede da Apex Empresarial Ricardo Medeiros

A Apex Partners trocou a equipe jurídica que cuida do processo que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, onde a comunicação foi feita nesta quinta-feira (13), uma semana após o início da ação.


Assume o caso o escritório Stein e Associados, Advocacia e Consultoria Jurídica, comandado por José Carlos Stein Júnior. No comunicado é informado que estão revogados “quaisquer mandatos anteriormente conferidos”, e que as futuras comunicações devem ser endereçadas a ele, “sob pena de nulidade dos atos”.


O documento é acompanhado por procuração assinada por Marcelo Murad Brumana, novo presidente interino da Apex, e que responde pelas empresas do grupo.


Deixa o processo o escritório Finamore Simoni Advogados, autor da ação com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, apresentada à Justiça na última quinta-feira (6). A medida busca proteger o patrimônio das empresas enquanto é avaliada a possibilidade de um pedido de recuperação judicial.


No mesmo dia foi concedida uma liminar em favor das empresas que compõem a Apex, suspendendo execuções visando a proteger o patrimônio de 178 companhias envolvidas diante de um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões.


A decisão é do juiz Marcos Sanches, titular da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitóriaproferida nesta sexta-feira (7). Determina ainda que as empresas apresentem em 30 dias pedido de recuperação judicial, sob pena de perda imediata da eficácia da medida cautelar.


O que diz a Apex


Por nota, a Apex Partners S/A informa que a mudança de assessoria jurídica aconteceu em decorrência de estratégias definidas para a condução do caso.


"A companhia segue trabalhando com todas as suas equipes para apuração das inconsistências financeiras encontradas e  acredita na continuidade das atividades exercidas nas suas unidades de negócio. Nosso compromisso é dedicar todos os esforços para superar esse momento desafiador que a empresa vem enfrentando, garantir a continuidade e solidez dos trabalhos e os compromissos assumidos no mercado", informa.


E acrescentou: "A Apex Partners S/A reforça que foi o próprio Partnership que identificou em apurações internas as inconsistências financeiras e imediatamente adotou todas as medidas necessárias para proteger a empresa e os investidores, afastando o então presidente, Fernando Antonio Kulnig Cinelli, do cargo. A presidência da empresa é exercida interinamente por Marcelo Murad".

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