Apex troca advogados na ação que tenta blindar patrimônio de empresas do grupo

A Apex Partners trocou a equipe jurídica que cuida do processo que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, onde a comunicação foi feita nesta quinta-feira (13), uma semana após o início da ação.





Assume o caso o escritório Stein e Associados, Advocacia e Consultoria Jurídica, comandado por José Carlos Stein Júnior. No comunicado é informado que estão revogados “quaisquer mandatos anteriormente conferidos”, e que as futuras comunicações devem ser endereçadas a ele, “sob pena de nulidade dos atos”.





O documento é acompanhado por procuração assinada por Marcelo Murad Brumana, novo presidente interino da Apex, e que responde pelas empresas do grupo.





Deixa o processo o escritório Finamore Simoni Advogados, autor da ação com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, apresentada à Justiça na última quinta-feira (6). A medida busca proteger o patrimônio das empresas enquanto é avaliada a possibilidade de um pedido de recuperação judicial.





No mesmo dia foi concedida uma liminar em favor das empresas que compõem a Apex, suspendendo execuções visando a proteger o patrimônio de 178 companhias envolvidas diante de um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões.





A decisão é do juiz Marcos Sanches, titular da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, proferida nesta sexta-feira (7). Determina ainda que as empresas apresentem em 30 dias pedido de recuperação judicial, sob pena de perda imediata da eficácia da medida cautelar.





O que diz a Apex





Por nota, a Apex Partners S/A informa que a mudança de assessoria jurídica aconteceu em decorrência de estratégias definidas para a condução do caso.





"A companhia segue trabalhando com todas as suas equipes para apuração das inconsistências financeiras encontradas e acredita na continuidade das atividades exercidas nas suas unidades de negócio. Nosso compromisso é dedicar todos os esforços para superar esse momento desafiador que a empresa vem enfrentando, garantir a continuidade e solidez dos trabalhos e os compromissos assumidos no mercado", informa.





E acrescentou: "A Apex Partners S/A reforça que foi o próprio Partnership que identificou em apurações internas as inconsistências financeiras e imediatamente adotou todas as medidas necessárias para proteger a empresa e os investidores, afastando o então presidente, Fernando Antonio Kulnig Cinelli, do cargo. A presidência da empresa é exercida interinamente por Marcelo Murad".