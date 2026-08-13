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Vitor Vogas

Empresário do agro será o primeiro suplente de Rose

O produtor rural Érico Patrício Orletti será o primeiro suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na eleição para o Senado

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 18:16

Públicado em 

13 ago 2026 às 18:16
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Érico Orletti (à esquerda) será o primeiro suplente na chapa de Rose de Freitas
Érico Orletti (à esquerda) será o primeiro suplente na chapa de Rose de Freitas Fotomontagem

O produtor rural Érico Patrício Orletti será o primeiro suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na eleição para o Senado. A informação foi confirmada pela própria Rose ao colunista, por mensagem de texto, às 18h01 desta quinta-feira (13).

Também filiado ao MDB, Orletti é um representante do agronegócio capixaba. Vem de uma família tradicionalíssima no meio rural do Estado, com forte inserção no segmento da cafeicultura, além de negócios em outros ramos. É descrito por uma fonte como um dos maiores produtores de café do Espírito Santo.

O empresário tem 48 anos e é do Norte do Espírito Santo. Já foi presidente do Sindicato Rural de Pinheiros e compõe a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), quadriênio 2022-2026, no cargo de 2º tesoureiro. Ambas são entidades patronais.

Orletti também já foi subcoordenador do Grupo Gestor do Polo de Agricultura Irrigada do Espírito Santo. É um empresário com intensa atuação na defesa dos interesses do setor, incluindo articulações diretamente em Brasília.

Do ponto de vista estratégico, a escolha de Rose pode ser interpretada como uma forma de fazer frente, principalmente, ao deputado Evair de Melo, candidato ao Senado pelo Republicanos. Ex-presidente do Incaper, Evair tem densidade eleitoral no interior do Estado, junto aos produtores rurais.

O primeiro suplente de Rose deverá participar intensamente da campanha, pedindo votos para ela (ou melhor, para a chapa) no meio agrícola.

Bom lembrar que o primeiro suplente é quem assume o mandato caso o senador ou senadora eleita o interrompa temporariamente, ou caso não possa ou não queira cumpri-lo até o fim.

Segunda suplente

Já a segunda suplente de Rose será a advogada e empresária Nubia Moreira. Esposa do ex-deputado estadual e ex-vereador da Serra Luiz Carlos Moreira, ela também é filiada ao MDB. Assim, a chapa de Rose será 100% emedebista. 


No Espírito Santo, há duas vagas em disputa no Senado, assim como nas outras 26 unidades da federação.

Rose é candidata ao Senado na coligação liderada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato a mais um mandato no Palácio Anchieta. Na mesma coligação, o outro postulante ao Senado é o ex-governador Renato Casagrande (PSB). 

Rose foi senadora por um mandato, de fevereiro de 2015 a janeiro de 2023. Em 2022, não conseguiu se reeleger, chegando em segundo lugar, atrás de Magno Malta (PL), que conseguiu voltar à Câmara Alta. Agora, é ela quem tentará retornar à Casa.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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