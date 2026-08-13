Empresário do agro será o primeiro suplente de Rose

O produtor rural Érico Patrício Orletti será o primeiro suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na eleição para o Senado. A informação foi confirmada pela própria Rose ao colunista, por mensagem de texto, às 18h01 desta quinta-feira (13).





Também filiado ao MDB, Orletti é um representante do agronegócio capixaba. Vem de uma família tradicionalíssima no meio rural do Estado, com forte inserção no segmento da cafeicultura, além de negócios em outros ramos. É descrito por uma fonte como um dos maiores produtores de café do Espírito Santo.





O empresário tem 48 anos e é do Norte do Espírito Santo. Já foi presidente do Sindicato Rural de Pinheiros e compõe a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), quadriênio 2022-2026, no cargo de 2º tesoureiro. Ambas são entidades patronais.





Orletti também já foi subcoordenador do Grupo Gestor do Polo de Agricultura Irrigada do Espírito Santo. É um empresário com intensa atuação na defesa dos interesses do setor, incluindo articulações diretamente em Brasília.





Do ponto de vista estratégico, a escolha de Rose pode ser interpretada como uma forma de fazer frente, principalmente, ao deputado Evair de Melo, candidato ao Senado pelo Republicanos. Ex-presidente do Incaper, Evair tem densidade eleitoral no interior do Estado, junto aos produtores rurais.





O primeiro suplente de Rose deverá participar intensamente da campanha, pedindo votos para ela (ou melhor, para a chapa) no meio agrícola.





Bom lembrar que o primeiro suplente é quem assume o mandato caso o senador ou senadora eleita o interrompa temporariamente, ou caso não possa ou não queira cumpri-lo até o fim.