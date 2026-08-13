Empresário do agro será o primeiro suplente de Rose

O produtor rural Érico Patrício Orletti será o primeiro
suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na
eleição para o Senado. A informação foi confirmada pela própria Rose ao colunista, por mensagem de texto, às 18h01 desta quinta-feira (13).
Também filiado ao MDB, Orletti é um representante do
agronegócio capixaba. Vem de uma família tradicionalíssima no meio rural do
Estado, com forte inserção no segmento da cafeicultura, além de negócios em
outros ramos. É descrito por uma fonte como um dos maiores produtores de café
do Espírito Santo.
O empresário tem 48 anos e é do Norte do Espírito Santo. Já
foi presidente do Sindicato Rural de Pinheiros e compõe a diretoria da
Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), quadriênio
2022-2026, no cargo de 2º tesoureiro. Ambas são entidades patronais.
Orletti também já foi subcoordenador do Grupo Gestor do Polo
de Agricultura Irrigada do Espírito Santo. É um empresário com intensa atuação
na defesa dos interesses do setor, incluindo articulações diretamente em
Brasília.
Do ponto de vista estratégico, a escolha de Rose pode ser
interpretada como uma forma de fazer frente, principalmente, ao deputado Evair
de Melo, candidato ao Senado pelo Republicanos. Ex-presidente do Incaper, Evair
tem densidade eleitoral no interior do Estado, junto aos produtores rurais.
O primeiro suplente de Rose deverá participar intensamente da
campanha, pedindo votos para ela (ou melhor, para a chapa) no meio agrícola.
Bom lembrar que o primeiro suplente é quem assume o mandato caso o senador ou senadora eleita o interrompa temporariamente, ou caso não possa ou não queira cumpri-lo até o fim.
Já a segunda suplente de Rose será a advogada e empresária Nubia Moreira. Esposa do ex-deputado estadual e ex-vereador da Serra Luiz Carlos Moreira, ela também é filiada ao MDB. Assim, a chapa de Rose será 100% emedebista.
No Espírito Santo, há duas vagas em disputa no Senado, assim como nas outras 26 unidades da federação.
Rose é candidata ao Senado na coligação liderada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato a mais um mandato no Palácio Anchieta. Na mesma coligação, o outro postulante ao Senado é o ex-governador Renato Casagrande (PSB).
Rose foi senadora por um mandato, de fevereiro de 2015 a janeiro de 2023. Em 2022, não conseguiu se reeleger, chegando em segundo lugar, atrás de Magno Malta (PL), que conseguiu voltar à Câmara Alta. Agora, é ela quem tentará retornar à Casa.
Leia mais colunas de Vitor Vogas