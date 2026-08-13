Empresário do café desiste de ser suplente de Rose

Em tempo recorde, o produtor rural Érico Patrício Orletti (MDB) desistiu de ser o primeiro suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na eleição para o Senado.
A informação de que Orletti seria o primeiro
suplente foi confirmada pela própria Rose ao colunista, por mensagem de texto,
às 18h01 desta quinta-feira (13).
Isso após ambos terem se encontrado pessoalmente e
feito até uma foto (aquela clássica, com as mãos dadas), reproduzida abaixo.
A coluna, então, publicou a informação às 18h16. Cerca
de 20 minutos depois, o próprio Orletti entrou em contato com o colunista e,
por telefone, afirmou: “Não serei suplente. Não participarei da eleição”.
Ele justificou assim sua decisão final:
Rose e eu conversamos e ficamos bem alinhados de que só faltavam alguns detalhes para fechar. Ficamos de decidir os pormenores, e decidi que não estou preparado para assumir um cargo desse. Tenho que estar mais maduro na política.
Érico Patrício Orletti, produtor rural
A coluna entrou em contato novamente
com Rose de Freitas, para ouvir e registrar sua versão sobre a reviravolta logo após sua confirmação.
Até o momento desta publicação, a
ex-senadora não atendeu às nossas ligações nem respondeu às nossas mensagens.
O espaço segue aberto, e este texto será atualizado em caso
de retorno.