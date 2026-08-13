Empresário do café desiste de ser suplente de Rose

Em tempo recorde, o produtor rural Érico Patrício Orletti (MDB) desistiu de ser o primeiro suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na eleição para o Senado.





A informação de que Orletti seria o primeiro suplente foi confirmada pela própria Rose ao colunista, por mensagem de texto, às 18h01 desta quinta-feira (13).





Isso após ambos terem se encontrado pessoalmente e feito até uma foto (aquela clássica, com as mãos dadas), reproduzida abaixo.





A coluna, então, publicou a informação às 18h16. Cerca de 20 minutos depois, o próprio Orletti entrou em contato com o colunista e, por telefone, afirmou: “Não serei suplente. Não participarei da eleição”.





Ele justificou assim sua decisão final: