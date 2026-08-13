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Vitor Vogas

Empresário do café desiste de ser suplente de Rose

“Decidi que não estou preparado para assumir um cargo desse. Tenho que estar mais maduro na política”

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 19:16

Públicado em 

13 ago 2026 às 19:16
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Érico Orletti (à esquerda) será o primeiro suplente na chapa de Rose de Freitas
Érico Orletti (à esquerda) será o primeiro suplente na chapa de Rose de Freitas Fotomontagem

Em tempo recorde, o produtor rural Érico Patrício Orletti (MDB) desistiu de ser o primeiro suplente da ex-senadora Rose de Freitas (MDB) na chapa encabeçada por ela na eleição para o Senado.


A informação de que Orletti seria o primeiro suplente foi confirmada pela própria Rose ao colunista, por mensagem de texto, às 18h01 desta quinta-feira (13).

Isso após ambos terem se encontrado pessoalmente e feito até uma foto (aquela clássica, com as mãos dadas), reproduzida abaixo.


A coluna, então, publicou a informação às 18h16. Cerca de 20 minutos depois, o próprio Orletti entrou em contato com o colunista e, por telefone, afirmou: “Não serei suplente. Não participarei da eleição”.


Ele justificou assim sua decisão final:

Rose e eu conversamos e ficamos bem alinhados de que só faltavam alguns detalhes para fechar. Ficamos de decidir os pormenores, e decidi que não estou preparado para assumir um cargo desse. Tenho que estar mais maduro na política.

Érico Patrício Orletti, produtor rural

A coluna entrou em contato novamente com Rose de Freitas, para ouvir e registrar sua versão sobre a reviravolta logo após sua confirmação.

 

Até o momento desta publicação, a ex-senadora não atendeu às nossas ligações nem respondeu às nossas mensagens.

O espaço segue aberto, e este texto será atualizado em caso de retorno. 

Érico Orletti e Rose de Freitas
Érico Orletti e Rose de Freitas

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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