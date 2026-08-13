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Pitadas

Casa de sanduíches ao estilo italiano é novidade em Vitória; conheça

A Focacito foi aberta há poucos dias em Jardim da Penha. Veja também: nova loja da Alê do Pudim e terceira edição do evento Food 360
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 20:11

Sanduíche de focaccia da lanchonete Focatito, em Jardim da Penha
O novo point é especializado em sanduíches feitos com pão focaccia. Foto:
 Belith Bernardo
A focaccia é a estrela da mais nova sanduicheria de Vitória, a Focatito. O point foi aberto há poucos dias em Jardim da Penha, próximo à Orla de Camburi, e traz no cardápio 14 opções de recheio no tradicional pão achatado de origem italiana.

O chef e proprietário, Luiz Felipe Dias, assume como inspiração a All' Antico Vinaio, lanchonete de Florença que viralizou nas redes sociais, tem longas filas na porta e inaugurou uma febre na Itália com o que muitos consideram em suas postagens "o melhor sanduíche do mundo".
Sanduíche de focaccia da lanchonete Focatito, em Jardim da Penha, Vitória
Focatito di Bologna: mortadela, stracciatella e pesto de pistache. Foto: Belith Bernardo

O tamanho padrão dos focatitos chama atenção pela fartura: são aproximadamente 700 gramas de sanduíche, e as versões salgadas custam a partir de R$ 59,90. É possível pedir meia porção de todos os sabores (a partir de R$ 37,90).   


Os pães são produzidos diariamente na casa, com massa de longa fermentação (24 horas) e farinha de trigo italiana. Assim como a stracciatella, queijo fresco usado em boa parte dos sanduíches, os molhos e o rosbife também são feitos pelo chef, que se prepara para lançar em breve um aperol spritz engarrafado.       

Sanduíches de focaccia da lanchonete Focatito, em Vitória
O cardápio conta com 14 sanduíches salgados. Foto: Belith Bernardo
Nos recheios da seção Tradizionale, predominam embutidos da Itália, como mortadela, pastrami, salame, presunto tipo Parma e pepperoni. A ala Moderno abre espaço para influências de outros países, entre eles o Japão, que surge em uma releitura de katsu sando com milanesa de sobrecoxa de frango, picles de cebola roxa, maionese kewpie e cebolinha.

Costela desfiada na cerveja preta, bacon de pernil empanado, creme de trufa e redução de aceto balsâmico também compõem as receitas, e há dois sanduíches doces: um de pistache e outro de Nutella. 

A Focatito funciona de segunda a sexta, das 15h às 22h30, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. Delivery: iFood. O endereço é Avenida Anísio Fernandes Coelho, 30, loja 1, bloco B, em frente ao Atlântica. Mais informações: @focatito.  
Novidade para fãs de pudim 

Doceria especializada em uma das sobremesas mais amadas pelos capixabas, a Alê do Pudim acaba de inaugurar sua primeira unidade em Vila Velha. A loja fica no Parque das Castanheiras e é a quarta da marca na Grande Vitória. 


Uma novidade que chega junto com o novo espaço é a linha fit, com pudins sem açúcar nos sabores tradicional, café, chocolate e chocolate branco com frutas vermelhas. Endereço: Rua Rio Branco, 173, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @aledopudim.  

Loja Alê do Pudim no Parque das Castanheiras, em Vila Velha
Nova loja da marca capixaba fica no Parque das Castanheiras. Foto: Acervo/Alê do Pudim

Inscrições abertas

Evento em Vitória discute soluções em 'food service'

Gestão, inovação e troca de experiências estarão em pauta na terceira edição do Food 360, evento que reunirá empresários, gestores e profissionais do setor de alimentação no dia 28 de setembro, a partir das 8h, no hotel Golden Tulip Vitória. Idealizado pelo empresário Marcelo Uliana, proprietário do Divino Botequim, o encontro foi criado com a proposta de apresentar soluções práticas em food service, aproximando empresários de conteúdos sobre temas como marketing, tecnologia e delivery. A iniciativa conta com a parceria de Yooga, Sebrae, Lippaus, iFood e Orange. Inscrições e mais informações: @food360.br.  

Leia mais na coluna Pitadas 

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