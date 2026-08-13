Casa de sanduíches ao estilo italiano é novidade em Vitória; conheça

O tamanho padrão dos focatitos chama atenção pela fartura: são aproximadamente 700 gramas de sanduíche, e as versões salgadas custam a partir de R$ 59,90. É possível pedir meia porção de todos os sabores (a partir de R$ 37,90).
Os pães são produzidos diariamente na casa, com massa de longa fermentação (24 horas) e farinha de trigo italiana. Assim como a stracciatella, queijo fresco usado em boa parte dos sanduíches, os molhos e o rosbife também são feitos pelo chef, que se prepara para lançar em breve um aperol spritz engarrafado.
Doceria especializada em uma das sobremesas mais amadas pelos capixabas, a Alê do Pudim acaba de inaugurar sua primeira unidade em Vila Velha. A loja fica no Parque das Castanheiras e é a quarta da marca na Grande Vitória.
Uma novidade que chega junto com o novo espaço é a linha fit, com pudins sem açúcar nos sabores tradicional, café, chocolate e chocolate branco com frutas vermelhas. Endereço: Rua Rio Branco, 173, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @aledopudim.
Inscrições abertas
Evento em Vitória discute soluções em 'food service'
Gestão, inovação e troca de experiências estarão em pauta na terceira edição do Food 360, evento que reunirá empresários, gestores e profissionais do setor de alimentação no dia 28 de setembro, a partir das 8h, no hotel Golden Tulip Vitória. Idealizado pelo empresário Marcelo Uliana, proprietário do Divino Botequim, o encontro foi criado com a proposta de apresentar soluções práticas em food service, aproximando empresários de conteúdos sobre temas como marketing, tecnologia e delivery. A iniciativa conta com a parceria de Yooga, Sebrae, Lippaus, iFood e Orange. Inscrições e mais informações: @food360.br.
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