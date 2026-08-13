Casa de sanduíches ao estilo italiano é novidade em Vitória; conheça

O tamanho padrão dos focatitos chama atenção pela fartura: são aproximadamente 700 gramas de sanduíche, e as versões salgadas custam a partir de R$ 59,90. É possível pedir meia porção de todos os sabores (a partir de R$ 37,90).





Os pães são produzidos diariamente na casa, com massa de longa fermentação (24 horas) e farinha de trigo italiana. Assim como a stracciatella, queijo fresco usado em boa parte dos sanduíches, os molhos e o rosbife também são feitos pelo chef, que se prepara para lançar em breve um aperol spritz engarrafado.