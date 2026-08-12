De polenta a cappelletti: festa celebra tradições e sabores italianos no ES

Dois pratos emblemáticos da culinária trazida ao Espírito Santo por imigrantes italianos dão nome a uma tradicional festa de Nova Venécia, a Cappitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella.





Em sua oitava edição, o evento promete atrair mais de 30 mil pessoas ao município do noroeste capixaba, de 26 a 30 de agosto, para uma grande celebração da cultura italiana nos arredores da praça Adélio Lubiana.