De polenta a cappelletti: festa celebra tradições e sabores italianos no ES

Dois pratos emblemáticos da culinária trazida ao Espírito Santo por imigrantes italianos dão nome a uma tradicional festa de Nova Venécia, a Cappitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella.
Em sua oitava edição, o evento promete atrair mais de 30 mil pessoas ao município do noroeste capixaba, de 26 a 30 de agosto, para uma grande celebração da cultura italiana nos arredores da praça Adélio Lubiana.
|
Agenda Eventos
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais
|Ver agenda
Entre os destaques da programação está a Serenata Veneziana, que percorre as ruas da cidade assim como o Carrettino della Cappitella, o tradicional desfile das famílias, que participam vestidas com trajes italianos em carros alegóricos.
Ao longo do percurso, programado para sábado (29), serão distribuídas comidas italianas para degustação, como polenta, queijo, torresmo, tripinha e linguiça.
Segundo a organização, serão produzidos para o evento mais de 25 toneladas de alimentos, dos quais uma tonelada é de cappeletti e a mesma quantidade de tagliatella, polenta, linguiça e molhos (bolonhesa e pomodoro).
Os pratos serão comercializados na cantina da Cappitella e nos estandes distribuídos por toda a área da festa, que contará ainda com preparo de polenta ao vivo.
Quarta-feira (26/08)
- Praça Adélio Lubiana
- 18h30 - Abertura do evento
- 19h - Desfile das Soberanas Mirins e Porta Bandeiras
- 21h15 - Show musical: Patrick Macedo e banda
Quinta-feira (27/08)
- Praça Adélio Lubiana
- 19h - Abertura da programação
- 19h30 - Concurso Nonna di Venezia
- 20h - Concurso da Rainha e Princesas Di Venezia
- 21h - Show musical: Marcelo Ribeiro
Sexta-feira (28/08)
- 19h - Cortejo cultural: Serenata Veneziana com saída da Rua Ernesto Aires rumo à Praça Adélio Lubiana
- Praça Adélio Lubiana
- 19h - Show musical: Roba da Ciodi
- 20h30 - Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori
- 21h - Show musical: Banda Italiamo
- 22h30 - Show cultural: Furiosa di Venécia
- 23h - Show musical: Piano Rock
Sábado (29/08)
- 8h30 - Concentração Carrettino na Rua Ernesto Ayres - Praça Adélio Lubiana
- 9h30 - Cortejo cultural Carrettino - Desfile das Famílias, saindo da Rua Ernesto Ayres - Praça Adélio Lubiana
- Praça Adélio Lubiana
- 12h - Show cultural: CCI - Tutti Buona Gente NV
- 12h30 - Show musical: Brasitália
- 14h - Show cultural: Gruppo di Ballo Bambini di Turri i Colori
- 14h30 - Show musical: Banda UH
- 16h30 - Show musical: Banda 027
- 19h - Show musical: The Gambas
- 21h30 - Cortejo cultural: Roba da Ciodi + Carnevale di Venezia
- 22h30 - Show musical: Tony Nogueira
Domingo (30/08)
- 10h - Missa Italiana na Igreja Matriz São Marcos
- 10h - Barchettino e Passeio de Barcos pelo Rio Cricaré
- Praça Adélio Lubiana
- 11h - Show musical: Roger e Jadir
- 13h - Cortejo cultural: Tombo da Polenta + Giocco di Mora, na Praça Adélio Lubiana
- 15h - Show cultural: Roba da Ciodi
- 17h - Show musical: Fagner Coelho (pagode)
- 19h - Show musical: João Sechin
8ª CAPPITELLA - FESTA DO CAPELLETTI E DA TAGLIATELLA EM NOVA VENÉCIA
Quando: de 26 a 30 de agosto de 2026
Onde: Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia
O evento é aberto ao público
Mais informações: www.cappitella.com.br e @festadacappitella.