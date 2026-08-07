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Bebida

Qual município do ES produz a melhor cerveja artesanal? Vote na enquete de HZ

No Dia Mundial da Cerveja, preparamos uma votação com 12 cidades capixabas reconhecidas pela força de sua cultura cervejeira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 06:00

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Cerveja artesanal. Foto: spooky_kid | Pixabay

Destaque na produção de cafés especiais e de chocolates feitos no local de origem do cacau, o Espírito Santo também faz bonito quando o assunto é cerveja artesanal


Segundo dados do Anuário da Cerveja 2026, nosso estado conta com 97 cervejarias de fábrica própria, registradas em 35 municípios, e é o terceiro do país no ranking de densidade cervejeira, com uma cervejaria para cada 42.290 habitantes


A qualidade da bebida produzida aqui pode ser conferida nos principais bares cervejeiros da Grande Vitória e do interior, ou em festivais que apresentam aos capixabas rótulos premiados em concursos locais, nacionais e até mesmo internacionais.  


Para comemorar o Dia Mundial da Cerveja nesta sexta-feira, 7 de agosto, HZ lança a pergunta: qual município do ES produz a melhor cerveja artesanal? Responda abaixo e aguarde o resultado da votação em breve. 

Participe da enquete:

Atualização

07/08/2026

Atendendo a pedidos de leitores do HZ, acrescentamos à enquete os municípios de Serra e Castelo. 

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