Qual município do ES produz a melhor cerveja artesanal? Vote na enquete de HZ

Destaque na produção de cafés especiais e de chocolates feitos no local de origem do cacau, o Espírito Santo também faz bonito quando o assunto é cerveja artesanal.





Segundo dados do Anuário da Cerveja 2026, nosso estado conta com 97 cervejarias de fábrica própria, registradas em 35 municípios, e é o terceiro do país no ranking de densidade cervejeira, com uma cervejaria para cada 42.290 habitantes.





A qualidade da bebida produzida aqui pode ser conferida nos principais bares cervejeiros da Grande Vitória e do interior, ou em festivais que apresentam aos capixabas rótulos premiados em concursos locais, nacionais e até mesmo internacionais.





Para comemorar o Dia Mundial da Cerveja nesta sexta-feira, 7 de agosto, HZ lança a pergunta: qual município do ES produz a melhor cerveja artesanal? Responda abaixo e aguarde o resultado da votação em breve.