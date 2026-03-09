Santa Teresa produz o melhor café especial do ES, segundo leitores de HZ

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:38
Famoso destino gastronômico nas montanhas capixabas e primeira cidade de colonização italiana do Brasil, Santa Teresa acaba de ser eleita pelos leitores de HZ o município que produz o melhor café especial do Espírito Santo, em uma enquete promovida pelo site. Na manhã desta segunda-feira (9), quando foi encerrada a votação, a Terra dos Colibris liderava com 25.002 votos - 41,15% do total recebido, que chegou a 60.750.
Em segundo lugar ficou Alegre, localizada na região do Caparaó, com 21.498 votos (35,38%), seguida por Mimoso do Sul, em terceiro com 4.473 votos (7,36%).
É o total de votos recebidos pela enquete
A enquete foi realizada entre os dias 3 e 9 de março e reuniu 18 municípios capixabas com destaque na principal avaliação de cafés especiais do país, o prêmio Coffee of the Year. O resultado da pesquisa reflete exclusivamente a participação espontânea do público.
Referência na produção de vinhos e chocolates, Santa Teresa também vem ganhando os holofotes na cafeicultura. De acordo com dados do Incaper - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o município é atualmente o 12º maior produtor de arábica do Espírito Santo e o 15º de conilon. Os cafés são cultivados em sua maioria nas localidades de Tabocas, Alto Santa Maria e Santo Anselmo.
Grãos teresenses já conquistaram prêmios importantes de qualidade, entre eles os troféus de primeiro e terceiro lugares do Coffee of The Year 2025 na categoria Canéfora (conilon), durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Tanto o campeão como o terceiro lugar foram produzidos na Fazenda São Bento (@cafefazendasaobento), pela família Gomes.
Em 2024, a produção local foi destaque na terceira edição do Prêmio de Cafés Especiais do Espírito Santo, promovido pelo Governo do Estado para condecorar as melhores amostras de grãos nas categorias Arábica e Conilon, tanto em qualidade quanto em sustentabilidade.
No mesmo ano, a prefeitura do município realizou em parceria com o Incaper o prêmio Cafés Especiais de Santa Teresa, que acontecerá novamente em 2026.
Confira abaixo algumas marcas de cafés especiais produzidos em Santa Teresa.
