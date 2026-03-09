Votação

Santa Teresa produz o melhor café especial do ES, segundo leitores de HZ

Enquete do site reuniu 18 municípios capixabas e recebeu mais de 60 mil votos do público, sendo 25 mil para o primeiro colocado. Alegre ficou em segundo lugar

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:38

Café arábica cultivado pela Grão Rasseli no Sìtio Três Lagoas, em Tabocas Crédito: Olivier Schochlin

Famoso destino gastronômico nas montanhas capixabas e primeira cidade de colonização italiana do Brasil, Santa Teresa acaba de ser eleita pelos leitores de HZ o município que produz o melhor café especial do Espírito Santo, em uma enquete promovida pelo site. Na manhã desta segunda-feira (9), quando foi encerrada a votação, a Terra dos Colibris liderava com 25.002 votos - 41,15% do total recebido, que chegou a 60.750.

Em segundo lugar ficou Alegre, localizada na região do Caparaó, com 21.498 votos (35,38%), seguida por Mimoso do Sul, em terceiro com 4.473 votos (7,36%).

A enquete foi realizada entre os dias 3 e 9 de março e reuniu 18 municípios capixabas com destaque na principal avaliação de cafés especiais do país, o prêmio Coffee of the Year. O resultado da pesquisa reflete exclusivamente a participação espontânea do público.

Os cinco municípios mais votados

Santa Teresa - 41,15% - 25.002 votos Alegre - 35,38% - 21.498 votos Mimoso do Sul - 7,36% - 4.473 votos Dores do Rio Preto - 4,43% - 2.690 votos

Brejetuba - 3,45% - 2.097 votos

Produção premiada

Referência na produção de vinhos e chocolates, Santa Teresa também vem ganhando os holofotes na cafeicultura. De acordo com dados do Incaper - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o município é atualmente o 12º maior produtor de arábica do Espírito Santo e o 15º de conilon. Os cafés são cultivados em sua maioria nas localidades de Tabocas, Alto Santa Maria e Santo Anselmo.

Grãos teresenses já conquistaram prêmios importantes de qualidade, entre eles os troféus de primeiro e terceiro lugares do Coffee of The Year 2025 na categoria Canéfora (conilon), durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Tanto o campeão como o terceiro lugar foram produzidos na Fazenda São Bento (@cafefazendasaobento), pela família Gomes.

Lavoura de café conilon da Fazenda São Bento, em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram @cafefazendasaobento

Em 2024, a produção local foi destaque na terceira edição do Prêmio de Cafés Especiais do Espírito Santo, promovido pelo Governo do Estado para condecorar as melhores amostras de grãos nas categorias Arábica e Conilon, tanto em qualidade quanto em sustentabilidade.

No mesmo ano, a prefeitura do município realizou em parceria com o Incaper o prêmio Cafés Especiais de Santa Teresa, que acontecerá novamente em 2026.

Confira abaixo algumas marcas de cafés especiais produzidos em Santa Teresa.

Grão Rasseli - @graorasseli

Sítio Terra Sana -@sitioterrasana

Sítio Toninis - @sitio_toninis

Sotelle Cafés Especiais - @sotellecafesespeciais

Café Loss - @cafeloss

Café São Bento e Black Swan - @cafefazendasaobento

Café Zanotti - @cafezanotti

Café Ortelan - @cafeortelan

Estância Primavera - @estancia_primavera_st

Café Nandorf - @cafenandorf

Butk Cafés Especiais - @cafebutk

Café Milanezi - @cafemilanezi

Caffè Serro - @caffeserro



