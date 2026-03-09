Editorias do Site
Santa Teresa produz o melhor café especial do ES, segundo leitores de HZ

Enquete do site reuniu 18 municípios capixabas e recebeu mais de 60 mil votos do público, sendo 25 mil para o primeiro colocado. Alegre ficou em segundo lugar

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:38

Café especial cultivado pela Grão Rasseli no Sìtio Três Lagoas, em Tabocas, Santa Teresa
Café arábica cultivado pela Grão Rasseli no Sìtio Três Lagoas, em Tabocas Crédito: Olivier Schochlin

Famoso destino gastronômico nas montanhas capixabas e primeira cidade de colonização italiana do Brasil, Santa Teresa acaba de ser eleita pelos leitores de HZ o município que produz o melhor café especial do Espírito Santo, em uma enquete promovida pelo site. Na manhã desta segunda-feira (9), quando foi encerrada a votação, a Terra dos Colibris liderava com 25.002 votos - 41,15% do total recebido, que chegou a 60.750.  

Em segundo lugar ficou Alegre, localizada na região do Caparaó, com 21.498 votos (35,38%), seguida por Mimoso do Sul, em terceiro com 4.473 votos (7,36%). 

60.750

É o total de votos recebidos pela enquete

A enquete foi realizada entre os dias 3 e 9 de março e reuniu 18 municípios capixabas com destaque na principal avaliação de cafés especiais do país, o prêmio Coffee of the Year. O resultado da pesquisa reflete exclusivamente a participação espontânea do público. 

Os cinco municípios mais votados

  1. Santa Teresa - 41,15% - 25.002 votos
  2. Alegre - 35,38% - 21.498 votos
  3. Mimoso do Sul - 7,36% - 4.473 votos
  4. Dores do Rio Preto - 4,43% - 2.690 votos
  5. Brejetuba - 3,45% - 2.097 votos

Produção premiada

Referência na produção de vinhos e chocolates, Santa Teresa também vem ganhando os holofotes na cafeicultura. De acordo com dados do Incaper - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o município é atualmente o 12º maior produtor de arábica do Espírito Santo e o 15º de conilon. Os cafés são cultivados em sua maioria nas localidades de Tabocas, Alto Santa Maria e Santo Anselmo.

Grãos teresenses já conquistaram prêmios importantes de qualidade, entre eles os troféus de primeiro e terceiro lugares do Coffee of The Year 2025 na categoria Canéfora (conilon), durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Tanto o campeão como o terceiro lugar foram produzidos na Fazenda São Bento (@cafefazendasaobento), pela família Gomes.

Lavoura de café na Fazenda São Bento, em Santa Teresa
Lavoura de café conilon da Fazenda São Bento, em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram @cafefazendasaobento

Em 2024, a produção local foi destaque na terceira edição do Prêmio de Cafés Especiais do Espírito Santo, promovido pelo Governo do Estado para condecorar as melhores amostras de grãos nas categorias Arábica e Conilon, tanto em qualidade quanto em sustentabilidade. 

No mesmo ano, a prefeitura do município realizou em parceria com o Incaper o prêmio Cafés Especiais de Santa Teresa, que acontecerá novamente em 2026. 

Confira abaixo algumas marcas de cafés especiais produzidos em Santa Teresa.

  • Grão Rasseli - @graorasseli
  • Sítio Terra Sana  -@sitioterrasana
  • Sítio Toninis - @sitio_toninis
  • Sotelle Cafés Especiais - @sotellecafesespeciais
  • Café Loss - @cafeloss
  • Café São Bento e Black Swan - @cafefazendasaobento
  • Café Zanotti - @cafezanotti
  • Café Ortelan - @cafeortelan
  • Estância Primavera - @estancia_primavera_st
  • Café Nandorf - @cafenandorf
  • Butk Cafés Especiais - @cafebutk
  • Café Milanezi - @cafemilanezi
  • Caffè Serro - @caffeserro

