Qual município produz o melhor café especial do ES? Vote na enquete de HZ

HZ reuniu os 18 locais produtores que mais se destacaram no prestigiado concurso Coffee of The Year, que avalia grãos de altíssima qualidade

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:44

O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil Crédito: Vitor Jubini

O café, cujo grão dá origem a uma das bebidas mais populares do mundo, lidera a produção agrícola no Espírito Santo e faz do nosso estado uma autoridade quando o assunto é qualidade. Somos referência na produção de cafés especiais - os classificados com mais de 80 pontos na escala da Special Coffee Association (SCA).

Uma prova dessa excelência é a frequente presença capixaba em um dos mais prestigiados concursos de qualidade de café do Brasil, o Coffee of The Year (COY), realizado na Semana Internacional do Café, em Minas Gerais.

Na enquete abaixo, reunimos os 18 municípios produtores que mais se destacaram na premiação para lançar a seguinte pergunta: qual deles produz o melhor café especial do ES? O resultado será divulgado do dia 9 de março, próxima segunda-feira.

Vote no seu favorito:

