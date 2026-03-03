Qual município produz o melhor café especial do ES? Vote na enquete de HZ

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:44
O café, cujo grão dá origem a uma das bebidas mais populares do mundo, lidera a produção agrícola no Espírito Santo e faz do nosso estado uma autoridade quando o assunto é qualidade. Somos referência na produção de cafés especiais - os classificados com mais de 80 pontos na escala da Special Coffee Association (SCA).
Uma prova dessa excelência é a frequente presença capixaba em um dos mais prestigiados concursos de qualidade de café do Brasil, o Coffee of The Year (COY), realizado na Semana Internacional do Café, em Minas Gerais.
Na enquete abaixo, reunimos os 18 municípios produtores que mais se destacaram na premiação para lançar a seguinte pergunta: qual deles produz o melhor café especial do ES? O resultado será divulgado do dia 9 de março, próxima segunda-feira.
