Festival de cafés em Vitória reúne combos com preço promocional; veja lista

Circuito I Love Coffee acontece de 5 a 29 de março em 14 estabelecimentos do Shopping Vitória

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:29

Combo da Casa Bauducco inclui fatia de panetone Crédito: Bruno Coelho

Quem curte cafés terá uma nova opção em Vitória a partir da próxima semana: é o festival I Love Coffee, que chegará à sua sexta edição no Shopping Vitória de 5 a 29 de março, reunindo 14 estabelecimentos do mall.

Alguns deles participam pela primeira vez, oferecendo combos de bebida e acompanhamento por um valor fixo e promocional (R$ 26,90).

R$ 26,90 Valor fixo dos combos no festival

Durante o período da ação, cafeterias, lanchonetes, padarias, bombonieres e estabelecimentos com serviço de café apresentam combinações variadas em que a bebida é a protagonista. Entre as opções de combo, há desde os clássicos expresso e cappuccino até versões especiais, acompanhadas por croissant, cookie, bolo, waffle, pão de queijo e até panetone.

Coffeettown aposta no duo cappuccino + red velvet Crédito: Bruno Coelho

Cafeterias participantes e combos:

BARUTTI - 1 café expresso + 1 picolé Absurdo (sabor à escolha)

CAFÉ Nº1 - 1 Orange Coffee + 1 fatia de bolo de laranja + 2 minipães de queijo



CASA BAUDUCCO - 1 Café Latte Cioccolato + 1 fatia de chocotone clássico ou 1 Café Latte Caramello + 1 fatia de panetone clássico



COFFEETOWN - 1 Cappuccino Italiano + 1 fatia de bolo Red Velvet



CREMINO - 1 Cappuccino Italiano + 1 brownie ou 1 Expresso Spritz + 1 baguete



DELTA Q - 1 Café Expresso + 1 fatia de torta (sabor à escolha)



HALFE - 1 fatia de bolo de laranja + 1 cappuccino Halfe + Chantilly



HAVANNA - 1 Cappuccino Italiano + 1 Torrada Petrópolis



KOPENHAGEN - 1 Affogato + 1 cookie de baunilha



LE CHOCOLATIER - 1 Café Expresso + 4 barrinhas (sabor à escolha)



MR. CHENEY - 1 café gelado + 1 waffle de pão de queijo + 1 complemento à escolha (sorvete, requeijão, Nutella, doce de leite, creme de ninho, Ovomaltine ou manteiga)



REAL GELATO - 1 empanada (frango ou caprese) + 1 frapê ou 1 (um) panini com gelato (caramelo ou chocolate belga) + 1 expresso duplo ou 1 brownie (sem gelato / servido com panna) + 1 cappuccino brasileiro



THE COFFEE - 1 Salted Caramel + 1 muffin tradicional



WINE GARDEN - 1 croissant de morango com Nutella + 1 (um) café expresso



Quando: de 5 a 29 de março de 2026

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h

Onde: Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Valor do combo promocional: R$ 26,90

Cafeterias participantes: Barutti, Café nº1, Casa Bauducco, Coffeetown, Cremino, Delta Q, Halfe, Havanna, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Real Gelato, The Coffee e Wine Garden

Mais informações: @shoppingvitoria e www.shoppingvitoria.com.br.

