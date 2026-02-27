Editorias do Site
Redes Sociais

Festival de cafés em Vitória reúne combos com preço promocional; veja lista

Circuito I Love Coffee acontece de 5 a 29 de março em 14 estabelecimentos do Shopping Vitória

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:29

Combo da Casa Bauducco no festival I Love Coffee do Shopping Vitória
Combo da Casa Bauducco inclui fatia de panetone Crédito: Bruno Coelho

Quem curte cafés terá uma nova opção em Vitória a partir da próxima semana: é o festival I Love Coffee, que chegará à sua sexta edição no Shopping Vitória de 5 a 29 de março, reunindo 14 estabelecimentos do mall.

Alguns deles participam pela primeira vez, oferecendo combos de bebida e acompanhamento por um valor fixo e promocional (R$ 26,90).

R$ 26,90

Valor fixo dos combos no festival

Durante o período da ação, cafeterias, lanchonetes, padarias, bombonieres e estabelecimentos com serviço de café apresentam combinações variadas em que a bebida é a protagonista. Entre as opções de combo, há desde os clássicos expresso e cappuccino até versões especiais, acompanhadas por croissant, cookie, bolo, waffle, pão de queijo e até panetone. 

Combo da Coffettown no festival I Love Coffee do Shopping Vitória
Coffeettown aposta no duo cappuccino + red velvet Crédito: Bruno Coelho

Cafeterias participantes e combos:

  • BARUTTI - 1 café expresso + 1 picolé Absurdo (sabor à escolha)
  • CAFÉ Nº1 - 1 Orange Coffee + 1 fatia de bolo de laranja + 2 minipães de queijo
  • CASA BAUDUCCO - 1 Café Latte Cioccolato + 1 fatia de chocotone clássico ou 1 Café Latte Caramello + 1 fatia de panetone clássico
  • COFFEETOWN - 1 Cappuccino Italiano + 1 fatia de bolo Red Velvet
  • CREMINO - 1 Cappuccino Italiano + 1 brownie ou 1 Expresso Spritz + 1 baguete
  • DELTA Q - 1 Café Expresso + 1 fatia de torta (sabor à escolha)
  • HALFE - 1 fatia de bolo de laranja + 1 cappuccino Halfe + Chantilly
  • HAVANNA - 1 Cappuccino Italiano + 1 Torrada Petrópolis
  • KOPENHAGEN - 1 Affogato + 1 cookie de baunilha
  • LE CHOCOLATIER - 1 Café Expresso + 4 barrinhas (sabor à escolha)
  • MR. CHENEY - 1 café gelado + 1 waffle de pão de queijo + 1 complemento à escolha (sorvete, requeijão, Nutella, doce de leite, creme de ninho, Ovomaltine ou manteiga)
  • REAL GELATO - 1 empanada (frango ou caprese) + 1 frapê ou 1 (um) panini com gelato (caramelo ou chocolate belga) + 1 expresso duplo ou 1 brownie (sem gelato / servido com panna) + 1 cappuccino brasileiro
  • THE COFFEE - 1 Salted Caramel + 1 muffin tradicional
  • WINE GARDEN - 1 croissant de morango com Nutella + 1 (um) café expresso

Mais combos do I Love Coffee

Halfe Foto por Bruno Coelho
The Coffee Foto por Bruno Coelho
Delta Q Foto por Bruno Coelho
Havanna Foto por Bruno Coelho
Kopenhagen Foto por Bruno Coelho
Real Gelateria Foto por Bruno Coelho
Le Chocolatier Foto por Bruno Coelho
Wine Garden Foto por Bruno Coelho
Café Número 1 Foto por Bruno Coelho
Barutti Foto por Bruno Coelho
Cremino Foto por Bruno Coelho
1 de 11
Halfe Foto por Bruno Coelho

I LOVE COFFEE SHOPPING VITÓRIA - 6ª EDIÇÃO
Quando: de 5 a 29 de março de 2026
Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h
Onde: Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Valor do combo promocional: R$ 26,90
Cafeterias participantes: Barutti, Café nº1, Casa Bauducco, Coffeetown, Cremino, Delta Q, Halfe, Havanna, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Real Gelato, The Coffee e Wine Garden
Mais informações: @shoppingvitoria e www.shoppingvitoria.com.br

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Conheça 3 vinhos que serão servidos na noite do Oscar 2026

Conheça 3 vinhos que serão servidos na noite do Oscar 2026

Imagem - Hype culinário: repolho é tendência na gastronomia para 2026

Hype culinário: repolho é tendência na gastronomia para 2026

Imagem - 7 pratos e petiscos com peixe para comer no ES durante a Quaresma

7 pratos e petiscos com peixe para comer no ES durante a Quaresma

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Bruno Mars flutua com desenvoltura por ritmos negros em novo disco

Bruno Mars flutua com desenvoltura por ritmos negros em novo disco
Imagem - Coelho no Horóscopo Chinês: veja as principais características do signo

Coelho no Horóscopo Chinês: veja as principais características do signo
Imagem - Raposa-do-ártico: 7 curiosidades sobre esse animal que vive no frio extremo

Raposa-do-ártico: 7 curiosidades sobre esse animal que vive no frio extremo