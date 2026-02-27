Festival de cafés em Vitória reúne combos com preço promocional; veja lista

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:29
Quem curte cafés terá uma nova opção em Vitória a partir da próxima semana: é o festival I Love Coffee, que chegará à sua sexta edição no Shopping Vitória de 5 a 29 de março, reunindo 14 estabelecimentos do mall.
Alguns deles participam pela primeira vez, oferecendo combos de bebida e acompanhamento por um valor fixo e promocional (R$ 26,90).
Valor fixo dos combos no festival
Durante o período da ação, cafeterias, lanchonetes, padarias, bombonieres e estabelecimentos com serviço de café apresentam combinações variadas em que a bebida é a protagonista. Entre as opções de combo, há desde os clássicos expresso e cappuccino até versões especiais, acompanhadas por croissant, cookie, bolo, waffle, pão de queijo e até panetone.
Mais combos do I Love Coffee
I LOVE COFFEE SHOPPING VITÓRIA - 6ª EDIÇÃO
Quando: de 5 a 29 de março de 2026
Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h
Onde: Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Valor do combo promocional: R$ 26,90
Cafeterias participantes: Barutti, Café nº1, Casa Bauducco, Coffeetown, Cremino, Delta Q, Halfe, Havanna, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Real Gelato, The Coffee e Wine Garden
Mais informações: @shoppingvitoria e www.shoppingvitoria.com.br.
