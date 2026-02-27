Coelho no Horóscopo Chinês: veja as principais características do signo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:51
O Coelho é o quarto signo do Horóscopo Chinês e simboliza sensibilidade, diplomacia e intuição aguçada. No zodíaco ocidental, apresenta correspondência com Peixes, compartilhando a natureza sonhadora, empática e imaginativa. De polaridade Yin, expressa uma energia mais introspectiva, gentil e estratégica, agindo com delicadeza em vez de confronto direto. É regido por Júpiter, planeta associado à expansão, sabedoria e proteção espiritual, ampliando sua visão humanitária e seu senso de justiça.
Seu elemento é a madeira, ligado ao crescimento e à flexibilidade; a pedra que o representa é a ametista, relacionada à espiritualidade e à serenidade; a flor é a ninfeia, símbolo de pureza e sensibilidade; o metal é a platina, que remete à nobreza e resistência; a erva é o açafrão, associado à prosperidade; o aroma é o da glicínia, delicado e envolvente; suas cores são o violeta e o azul, que evocam intuição e profundidade; e o número da sorte é o 9, ligado à sabedoria e à realização espiritual.
Os nativos do signo de Coelho são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
Se você nasceu entre 05h e 07h, o seu ascendente é o Coelho.
O nascido no signo do Coelho possui uma espiritualidade intensa que o expõe a um constante conflito com o mundo material em que vive. Além disso, é impulsivo e muito exigente quanto à ética e à justiça. Demonstra, sem hesitar, o desagrado com as coisas, mesmo não verbalizando isso.
Entre as virtudes do Coelho , está a religiosidade. É uma pessoa que tende ao misticismo e à mediunidade. O nativo desse signo também possui capacidade de renúncia e de sacrifício, além de bondade, fé e piedade. Por isso, é altamente espiritual.
Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês , o Coelho também tem características que precisa desenvolver ao longo da vida. O nativo desse signo tende a se entregar em excesso às situações ou até mesmo a se anular, especialmente quando age movido pela passividade e pelo acanhamento.
A busca constante por harmonia pode levá-lo a evitar conflitos a qualquer custo, deixando de expressar suas próprias vontades e necessidades. Por isso, é importante que fortaleça a autoconfiança, estabeleça limites saudáveis e aprenda a se posicionar com mais firmeza, sem perder sua delicadeza e sensibilidade naturais.
No amor, quando está na companhia de uma pessoa forte, que o estimula a se posicionar com mais firmeza, o nativo de Coelho revela seu interior rico e extremamente sensível ao artístico e ao belo. Embora costume agir com discrição e cautela, ele guarda sentimentos profundos, romantismo e uma percepção refinada das emoções.
