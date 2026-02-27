Moda

Centella asiática: conheça o ativo calmante que virou símbolo da nova geração K-Beauty

Veja quais são os benefícios desse ingrediente e como ele ajuda a equilibrar, acalmar e fortalecer a pele

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:51

A centella asiática ajuda a diminuir a vermelhidão e deixar a pele mais resistente no dia a dia Crédito: Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock

Tradicional da rotina de beleza asiática, a centella deixou de ser apenas um componente botânico para se tornar um dos principais símbolos da K-Beauty . Conhecida também como Cica, ela ganhou espaço nas fórmulas coreanas por sua capacidade de acalmar, equilibrar e fortalecer a pele, três pilares que hoje orientam a nova geração do skincare .

Se antes o mercado valorizava fórmulas cada vez mais potentes e tratamentos agressivos, a beleza coreana ajudou a consolidar uma abordagem diferente: cuidar da barreira cutânea como prioridade. Nesse cenário, a centella asiática se tornou protagonista por atuar na redução da vermelhidão, no conforto da pele sensibilizada e na recuperação após acne ou uso excessivo de ativos.

Segundo Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da coreana Osang Cosmetic, o sucesso da centella asiática está na sua versatilidade dentro das rotinas de cuidado. “A cica é um ingrediente bastante valorizado na cosmética coreana porque ajuda a acalmar, diminuir a vermelhidão e deixar a pele mais resistente no dia a dia. Ela funciona como um ‘respiro’ para a pele sensibilizada, seja por acne, excesso de ativos ou fatores externos. Por isso, aparece tanto em séruns, essências e ampolas voltadas para cuidado e recuperação”, afirma.

Um momento estratégico para o mercado brasileiro

O crescimento do interesse por fórmulas com centella asiática no Brasil também se insere em um momento de aproximação entre Brasil e Coreia do Sul, que avançaram em um acordo de cooperação e integração produtiva. O movimento fortalece a relação comercial e tecnológica entre os dois países e pode ampliar o intercâmbio de inovação no setor de beleza, facilitar a entrada de marcas coreanas e estimular parcerias no desenvolvimento de produtos.

Na prática, isso significa maior acesso a tecnologias e conceitos que já são consolidados no mercado sul-coreano, especialmente em rotinas focadas em prevenção, manutenção da saúde da pele e combinações equilibradas de ativos.

A centella asiática permite aplicação tanto em rotinas voltadas para manchas quanto para sensibilidade e acne Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Centella na prática: hidratação, reparo e luminosidade

Dentro desse movimento, marcas de cosméticos vêm apostando em associações que unem centella asiática a antioxidantes, ativos de uniformização e ingredientes que reforçam a barreira cutânea, sempre com foco em equilíbrio e conforto.

Thomas Kim explica que sua versatilidade permite aplicação tanto em rotinas voltadas para manchas quanto para sensibilidade e acne. “Hoje vemos a centella sendo combinada à glutationa, por exemplo, que auxilia na luminosidade e na uniformização do tom, e a ingredientes que fortalecem a barreira cutânea e ajudam a manter a hidratação . Ela se adapta muito bem a fórmulas multifuncionais, que tratam e cuidam ao mesmo tempo”, afirma.

Há produtos que podem ajudar nesses cuidados com a pele. “Para essas necessidades, podemos citar a ampola Glutathione Cica Blemish Exosome-B, indicada para quem busca uniformizar o tom com atenção à sensibilidade, e a essência Original Microshot 100, voltada para rotinas que priorizam melhora de textura e redução da vermelhidão. São propostas alinhadas a esse conceito de tratamento eficaz, mas gentil com a pele”, explica.

Consumidor mais consciente e rotinas mais estratégicas

Mais do que uma tendência pontual, a centella asiática simboliza essa nova mentalidade de consumo, baseada em constância, informação e escolhas mais criteriosas. Em sintonia com o fortalecimento das relações entre Brasil e Coreia do Sul, o ingrediente se consolida como um dos principais representantes da K-Beauty no país, traduzindo uma beleza que combina ciência, tradição e cuidado contínuo.

Por Caroline Amorim