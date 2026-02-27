Até comida árabe

5 receitas para a Quaresma que vão te surpreender

Redescubra ingredientes e teste combinações saborosas para este período especial

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:51

Quibe de proteína de soja com ricota Crédito: Imagem: flanela | Shutterstock

Durante a Quaresma, é comum que muitos cristãos deixem de consumir carne vermelha ao longo dos 40 dias do período. Mas isso não significa que as refeições precisam ser sem graça ou repetitivas. Pelo contrário, é a oportunidade perfeita para redescobrir ingredientes e testar novas combinações surpreendentes.

Abaixo, confira 5 receitas sem carne que mostram que sabor e tradição podem caminhar juntos durante a Quaresma!

1. Quibe de proteína de soja com ricota

Ingredientes:

Massa

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de água quente

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-síria a gosto

Azeite de oliva para untar e regar

Recheio

200 g de ricota amassada

2 colheres de sopa de creme de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe hidratar por 10 minutos. Após, escorra bem e esprema com as mãos para retirar o excesso de líquido. Adicione a cebola, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-síria e misture até ficar homogêneo. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture a ricota amassada com o creme de leite. Tempere com sal e noz-moscada. Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe metade da massa, pressione bem e cubra com o recheio de ricota. Finalize com o restante da massa, alise com uma colher e faça cortes formando losangos na superfície. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Bacalhau cremoso com batata e espinafre

Ingredientes:

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

4 batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas

1 maço de espinafre refogado

1 cebola descascada e fatiada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

100 g de queijo muçarela ralado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o bacalhau desfiado e refogue por 5 minutos. Adicione o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, mexendo sempre, até o molho encorpar. Desligue o fogo e transfira o bacalhau para uma travessa, intercalando com camadas de espinafre. Finalize com o creme da panela e o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Arroz de coco com camarão

Ingredientes:

1 cebola descascada e fatiada

1 tomate sem sementes e fatiado

1 pimentão verde sem sementes e fatiado

2 xícaras de chá de leite de coco

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de arroz

250 g de camarão rosa sem casca

1 xícara de chá de água

250 g de pescada branca em filés

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade da cebola, do tomate e do pimentão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o leite de coco com o sal e os vegetais moídos em fogo médio. Adicione o arroz, tampe a panela e abaixe o fogo. Cozinhe por 10 minutos. Junte a água e cozinhe por mais 10 minutos. Acrescente os vegetais fatiados restantes, os filés de pescada e os camarões e mexa. Cozinhe até ficarem macios. Sirva em seguida.

Macarrão com atum e vegetais Crédito: DUSAN ZIDAR | Shutterstock

4. Macarrão com atum e vegetais

Ingredientes:

250 g de macarrão tipo parafuso

170 g de atum sólido ao natural escorrido

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

Suco de 1/2 limão-siciliano

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em um recipiente, misture o atum, os tomates-cereja, os pimentões e as folhas de manjericão. Acrescente o macarrão e misture delicadamente. Tempere com suco de limão-siciliano, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

5. Torta de palmito

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

2 xícaras de chá de palmito picado

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o palmito, o tomate e a ervilha. Polvilhe com farinha de trigo e regue com o leite. Cozinhe até formar um molho encorpado. Tempere com sal e reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até formar uma massa homogênea. Junte o fermento químico e misture delicadamente. Após, despeje metade da massa em um refratário untado com azeite de oliva, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.