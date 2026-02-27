5 receitas para a Quaresma que vão te surpreender

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:51
Durante a Quaresma, é comum que muitos cristãos deixem de consumir carne vermelha ao longo dos 40 dias do período. Mas isso não significa que as refeições precisam ser sem graça ou repetitivas. Pelo contrário, é a oportunidade perfeita para redescobrir ingredientes e testar novas combinações surpreendentes.
Abaixo, confira 5 receitas sem carne que mostram que sabor e tradição podem caminhar juntos durante a Quaresma!
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe hidratar por 10 minutos. Após, escorra bem e esprema com as mãos para retirar o excesso de líquido. Adicione a cebola, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-síria e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Recheio e montagem
Em um recipiente, misture a ricota amassada com o creme de leite. Tempere com sal e noz-moscada. Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe metade da massa, pressione bem e cubra com o recheio de ricota. Finalize com o restante da massa, alise com uma colher e faça cortes formando losangos na superfície. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o bacalhau desfiado e refogue por 5 minutos. Adicione o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, mexendo sempre, até o molho encorpar. Desligue o fogo e transfira o bacalhau para uma travessa, intercalando com camadas de espinafre. Finalize com o creme da panela e o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque metade da cebola, do tomate e do pimentão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o leite de coco com o sal e os vegetais moídos em fogo médio. Adicione o arroz, tampe a panela e abaixe o fogo. Cozinhe por 10 minutos. Junte a água e cozinhe por mais 10 minutos. Acrescente os vegetais fatiados restantes, os filés de pescada e os camarões e mexa. Cozinhe até ficarem macios. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em um recipiente, misture o atum, os tomates-cereja, os pimentões e as folhas de manjericão. Acrescente o macarrão e misture delicadamente. Tempere com suco de limão-siciliano, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o palmito, o tomate e a ervilha. Polvilhe com farinha de trigo e regue com o leite. Cozinhe até formar um molho encorpado. Tempere com sal e reserve.
Massa e montagem
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até formar uma massa homogênea. Junte o fermento químico e misture delicadamente. Após, despeje metade da massa em um refratário untado com azeite de oliva, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
