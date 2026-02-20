Jejum de carne vermelha

7 pratos e petiscos com peixe para comer no ES durante a Quaresma

Robalo, badejo, budião, pargo e catuá estão entre os pescados usados pelos chefs nos 7 restaurantes capixabas listados por HZ

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:01

No período da Quaresma, que compreende os 40 dias anteriores à Páscoa, muitos cristãos deixam de comer carne vermelha em um ato de penitência, optando por priorizar os peixes na alimentação do dia a dia.



Para quem está seguindo o jejum de carne vermelha, HZ preparou uma lista de pratos e petiscos que trazem os pescados como protagonistas. As opções estão no cardápio de sete restaurantes do Espírito Santo, localizados na Grande Vitória e em Anchieta, no Litoral Sul.

Peixes da temporada, como badejo, robalo, pargo e namorado, compõe as criações dos chefs ao lado de molhos e acompanhamentos refrescantes, alguns de influência grega e até tailandesa. Confira abaixo!

1 Direto da churrasqueira Reconhecido pela alta qualidade de seus pescados assados na churrasqueira, o Pirá Cozinha de Origem só trabalha com peixes fresquíssimos da época. Namorado, pargo (foto), carapeba, tainha, vermelho, sargo e sarda estão entre as variedades mais comuns por lá neste verão, revezando-se como opção de peixe do dia. Para acompanhar a estrela da mesa, são oferecidos ceviche de banana da casa (ou mix de legumes assados), farofa e arroz branco, e a refeição serve duas, três ou quatro pessoas (a partir de R$ 189). Rua Comendador Ramos, Praça dos Imigrantes, Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha. FOTO: Bruno Gonçalves

2 Leve e refrescante No Soeta , o peixe é o protagonista de um prato leve e refrescante disponível tanto no cardápio à la carte como no menu-degustação Tradição (R$ 278 por pessoa, com seis etapas). Trata-se do filé de peixe grelhado, bem molhadinho, acompanhado por purê de batata ao limão e floretes de couve-flor com farofa de amêndoas (R$ 135, individual). Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante. FOTO: Estevão Ribeiro

3 Tempero tailandês No menu recém-lançado do Piu Restaurante , assinado pelos chefs Hugo Grassi e Raul Carvalho, um dos destaques é o filé de peixe no vapor, feito de robalo bem leve e suculento, coberto por molho de iogurte e nam pla (molho de peixe fermentado essencial na culinária tailandesa). Completam o prato legumes verdes - geralmente abobrinha, brócolis e alho-poró -, e cebola em pétalas. Quanto: R$ 108 (individual). Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @piurestaurante. FOTO: Bruno Gonçalves

4 Bolinhos para petiscar O peixe que dá nome ao Catuá Restaurante , localizado de frente para o mar de Jacaraípe, figura em duas opções do menu: moqueca e bolinho. Este é campeão de pedidos, na porção com dez unidades (R$ 69/sujeito a disponibilidade). O catuá é um peixe muito comum no litoral da Serra, e sua carne, bem branquinha, tem sabor que lembra camarão. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, na Praia do Girino, próximo ao final do calçadão de Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante. FOTO: Acervo/Catuá

5 Estrela do executivo Budião é o peixe escolhido pela chef Ana Zocca para compor o executivo do mês no Cooltiva Café & Bistrô . Disponível no almoço da casa até 15 de março, o filé do peixe, bem suculento, vem acompanhado por purê de abóbora e legumes tostados. Para finalizar, é coberto com farofinha de limão siciliano e gremolata de coentro (R$ 75/individual). Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cooltiva.cafe. FOTO: Acervo/Cooltiva

6 Peixe frito com tutu Um robalo inteiro frito vai à mesa acompanhado por vinagrete, tutu de feijão e arroz branco no Caranguejo do Assis , um dos principais restaurantes de frutos do mar de Vila Velha. O prato, que serve duas pessoas, custa R$ 230 e figura entre os mais pedidos da casa. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis. FOTO: Bruno Coelho

7 Ao estilo grego Restaurante obrigatório em Vitória para quem aprecia um bom peixe assado ou grelhado, o Alas honra os sabores e as tradições da Grécia em um dos cenários mais bonitos da Capital, às margens do Canal de Camburi. No cardápio, há pescados frescos do dia assados inteiros (a partir de R$ 232, para duas pessoas), que vão para a mesa com Salada Espartana, feita de chicória e beterraba, e mix de legumes (batata, cenoura, cebola e abobrinha). Já os filés de peixe na brasa (a partir de R$ 92) são servidos com legumes ou aspargos, à escolha do cliente. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza. Mais informações: @alasrestaurante. FOTO: Gabriel Lordello

Este vídeo pode te interessar